Il souhaitait accueillir 700 collaborateurs supplémentaires en France en 2018, il en attend une centaine de plus pour 2019. Et, plus du double en Europe !

"Pour faire face aux objectifs ambitieux", PSA Retail annonce vouloir recruter 1600 collaborateurs dans onze pays. Cette vague de recrutement initiée par le réseau de distribution du groupe prévoit entre autres d’embaucher 800 personnes en France pour la seule année en cours. Une opération de grande envergure qui contraste avec les deux fermetures imminentes des usines Peugeot Hérimoncourt et Saint-Ouen.



Pour ce faire, le constructeur automobile français a des priorités. Outre le respect de l’égalité des chances et de la mixité (les postes sont ouverts à tous, sous condition d’avoir le niveau de compétences requis), une politique emplois jeunes a été mise en place. Il rappelle qu’actuellement 7% des effectifs (9% en France) sont en alternance, soit 750 alternants de 16 à 23 ans inscrits (480 en France). Pour 2019, PSA Retail offre donc des contrats de deux ans en BTS ou d’un an en CQP, CAP ou bacs pros, en assurant que ces apprentissages débouchent en général sur un CDI : 65% de taux de transformation.

" L’emploi dans le groupe PSA, ce n’est pas que l’emploi industriel, c’est également un fort volet d’emploi dans notre réseau propre, qui est la première interface du groupe avec les clients. PSA Retail est un carrefour qui recueille toute notre attention et qui, via de nombreuses passerelles, ouvre potentiellement à des parcours dans l’ensemble du groupe PSA élargi ", souligne Xavier Chéreau, DRH de PSA.

La filiale de distribution a également identifié environ 50 métiers de cinq activités différentes qui ont besoin de nouvelles personnes qualifiées comme la vente VN ou VO, l’après-vente, la distribution de pièces de rechange et la location. Le top 5 des métiers qui recrutent chez PSA Retail sont les suivants : vendeurs VN/VO, conseillers clientèle service, mécaniciens, carrossiers-peintres et techniciens experts (diagnostique automobile).



Le constructeur garantit aux nouveaux entrants une formation qualifiante dispensée par la PSA Retail Academy dans le but d’être immédiatement opérationnel dans l’exercice de leur nouvelle fonction. Il n’en oublie pas pour autant le volet innovation et transition énergétique, et vante l’apparition de nouvelles compétences liées à la Vidéo Check by PSA Retail, le self-réception ou encore les véhicules électriques et hybrides (15 nouveaux modèles commercialisés d’ici à 2021) dont une formation-habilitation sera nécessaire pour toutes les équipes commerciales et techniques.