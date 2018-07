« Afin de faire face à ses objectifs de croissance et d’atteindre ses ambitieux résultats économiques », PSA Retail a décidé de renforcer ses équipes et ses structures avec l’embauche de pas moins de 700 collaborateurs en CDI en 2018. A mi-chemin, près de 400 embauches dans différentes filières ont déjà été réalisées. La filiale de distribution de PSA s’appuie sur la collaboration mise en place avec la start-up Flatchr pour mener ses campagnes de recrutement. 300 embauches sont donc prévues dans les prochains mois pour couvrir l’ensemble des activités des concessions : ventes VN, ventes VO, service après-vente, distribution de pièces de rechange et location.PSA Retail précise qu’il recherche « majoritairement des conseillers commerciaux, à parité femmes-hommes. Ces futurs collaborateurs doivent être passionnés d’automobile, avec des aptitudes telles que l’orientation client, la polyvalence, l’adaptabilité, l’esprit d’équipe, un goût avéré pour l’organisation et le suivi des dossiers. L’aptitude à utiliser des outils numériques est également un atout ».« PSA Retail est le 1er recruteur du groupe PSA. Les métiers que nous offrons sont passionnants car ils constituent le premier point de contact des clients avec le groupe et ses marques. Passer par le Retail est désormais une expérience valorisée dans le groupe dans la construction d’une carrière », commente Claudia Constant, directrice des ressources humaines de PSA Retail.La filiale dénombre 10 180 collaborateurs en Europe. En 2017, elle a commercialisé 508 000 véhicules neufs et d’occasion dans 11 pays, via 277 points de vente, et réalisé un CA de 7,7 milliards d’euros.