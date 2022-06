Depuis l'intégration d'Opel-Vauxhall en août 2017 au sein de PSA, la filiale de distribution du groupe français s’active pour représenter la marque allemande en Europe. D’ici à la fin de 2019, PSA Retail annonce l’ouverture ou l’acquisition de(Allemagne, Espagne, Portugal, France, Italie, Royaume-Uni, Suisse). L’entité dirigée par Anne Abboud vient d’inaugurer deux points de vente Opel dans le sud et à l’ouest de Cologne. Selon la filiale, l’ouverture du point de vente situé sur l’avenue Raderberggürtel (au Sud) permettra de combler un vide dans la région de Cologne.« L’implantation de PSA Retail à Cologne s’inscrit dans une stratégie globale visant à réaliser l’ambition du groupe de faire rapidement partie des cinq principaux distributeurs en Europe de la marque au blitz et de contribuer à la pérennité du plan Pace ! Cet objectif ambitieux ne peut être atteint sans l’apport du marché allemand. Dans cette perspective, l’ouverture de ces sites de Opel-PSA Retail est une première en Allemagne qui s’inscrit toutefois dans une perspective européenne de développement plus large », annonce PSA Retail.En janvier 2020, PSA Retail s’attaquerade distribution de pièces de rechange en Europe.L’an passé, PSA Retail France a commercialisé