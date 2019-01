C'est à l'occasion de la convention annuelle d'Indra que l'affaire a été officialisée : "Le groupe PSA recommande à ses réseaux l'utilisation de l'outil PRECIS" a fait savoir le démolisseur, "l'objectif des deux partenaires est de faciliter la commande et la commercialisation des pièces de réemploi toutes marques par les réparateurs agréés du groupe PSA (environ 4000)."Pour le constructeur français, qui a mis au point très récemment une "business unit économie circulaire", il s'agit de "répondre aux attentes des consommateurs recherchant à la fois une offre économique et responsable" selon des propos attribués à Véronique Morel, directrice de ladite business unit. Il s'agit aussi très certainement d'être conforme à la règlementation, qui est complète depuis peu Indra indique avoir "près de 380 000 pièces de réemploi stockées et disponibles dans l'outil PRECIS" et répondre à environ "1820 commandes par mois en moyenne."