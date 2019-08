Des VO jusqu'à 15 ans

La naissance du label multimarque Spoticar (VP et VUL) constitue une suite logique dans la stratégie adoptée par le groupe PSA dans son plan Push to Pass ces dernières années. Ce nouveau programme va ainsi progressivement se substituer aux(ou Vauxhall NetworkQ). Il va également remplacer la marque Cardays , déployée récemment par PSA Retail, ou encore le label occasion du réseau Euro Repar Car Service , lancé en 2017 lors du dernier salon Equip Auto. Seul le label DS Certified continuera d’être développé de façon indépendante, « car le lien entre le client et la marque est plus fort dans le premium », explique Marc Lechantre, directeur business unit véhicules d’occasion.ont été désignées pour piloter le label. Spoticar va remplacer les programmes existants au second semestre 2019 avant un déploiement complet attendu en 2020. Au total, en comprenant les concessions, les agents de marque et les garages Euro Repar Car Service,. PSA annonce déjà une offre de 35 000 voitures d’occasion sur la plateforme digitale.« Avec ce label unique, qui doit apporter une expérience simple et moderne, l’objectif est de remonter dans les recherches sur Internet et d'optimiser nos dépenses en communication », soulève Marc Lechantre.« Nous allons pouvoir investir de façon plus efficiente et massive dans ce label de manière à augmenter rapidement sa notoriété », appuie Guillaume Couzy, directeur commercial Peugeot France, qui avance une fourchette de 3 à 4% des investissements médias de PSA en faveur de Spoticar. A l’image du label DasWelt Auto pour les marques du groupe Volkswagen (à l’exception d’Audi), Spoticar permettra ainsi aux groupes multimarques de mutualiser leur offre de VO et d'harmoniser leur parc occasion via une identité unique.Si PSA annonce travailler encore sur le contenu des garanties, le label se déclinera en trois niveaux :« Nous voulons proposer une réassurance sur les VO les plus anciens et l’hypothèse serait de monter jusqu’à 15 ans d’âge sur certains marchés, comme la France. La couverture variera et sera adaptée aux spécificités, notamment réglementaires, de chaque pays», précise Marc Lechantre. Avec Spoticar, PSA entend donc aller conquérir une clientèle qui privilégie l’achat d’un véhicule d’occasion auprès des particuliers plutôt que dans les réseaux de distribution.« Ce label devrait permettre également d’accroître la capacité de reprise des réseaux et de concrétiser ainsi des ventes qu’ils ne faisaient pas, faute de pouvoir ou de vouloir se positionner sur la reprise, entrevoit Guillaume Couzy. Plus les distributeurs commercialiseront des VO sous label aux particuliers, plus ils seront en capacité d'acheter des véhicules aux constructeurs. Avec les retours de LOA et le lancement de Free2Move Lease, nos volumes à remarketer sont amenés à croître ».Spoticar va investir 11 pays européens en 2019*, et vraisemblablement un autre marché en dehors du Vieux Continent. Le programme pourra être notamment déployé à terme dans des pays où PSA s’appuie sur des importateurs.*Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suisse