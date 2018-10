Toute l’équipe CARLAB est fière d’annoncer qu’IMEXSO, le leader du marché neuf et occasion en Belgique et dans le nord de la France, a choisi de s’équiper en studio photo pour voitures CARLAB ( démonstration du CARLAB BOX et du logiciel MyCARLAB ).CARLAB vous propose également de tester dès maintenant, et gratuitement, MyCARLAB, une solution complète, intuitive et clés en main pour la prise de vue mobile de vos VO en un temps record.Choisissez vos angles, laissez-vous guider et réalisez rapidement des photographies de qualité. Les photos créées peuvent ensuite être envoyées automatiquement sur les principales plateformes de vente en ligne automobile.De plus, l’app est entièrement gratuite et illimitée. Profitez-en dès maintenant !Photos VO mobile MyCARLABCARLAB, c'est une équipe à votre service, du montage du studio à la maintenance et à la mise à jour des logiciels. C'est aussi un laboratoire de R&D, toujours soucieux de vous proposer la solution la plus adaptée à vos besoins.Pour toute autre information, visitez notre site carlab.fr