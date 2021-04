Le marché automobile chute en 2020, mais la part des voitures 100 % électriques et hybrides n’a jamais été aussi importante. Selon une étude réalisée par Kantar, les investissements publicitaires bruts des constructeurs suivent la même trajectoire (le périmètre inclut aussi les utilitaires, les motos et les cycles). Ainsi, le budget en publicité a chuté de 23 % sur la période janvier-août 2020, avec un montant total de 1,59 milliard d’euros (données brutes). En 2018 et en 2019, les investissements des marques automobiles avaient dépassé les 2 milliards d’euros sur cette même période. Sans surprise, les dépenses ont chuté fortement pendant le confinement, la communication étant régulièrement le premier poste coupé en période de crise.



En revanche, il ressort des données extraites par Kantar que les investissements publicitaires des constructeurs en faveur des véhicules dits « propres » ont considérablement augmenté sur les huit premiers mois de 2020, concentrant 23 % du budget global, contre seulement 9 % en 2019. Ce sont 367,4 millions d’euros qui ont été déboursés par les constructeurs cette année pour mettre en avant ces modèles, un montant multiplié par 2,1 en l’espace d’un an. Cette croissance s'explique par l'arrivée de nombreux nouveaux modèles et les objectifs drastiques imposés par l'Union européenne en matière de rejet de CO 2 à compter de 2021.



La pression publicitaire sur les véhicules électriques multipliée par 2,4

Janvier-août 2020 en millions d'euros bruts 2017 2018 2019 2020 Evol. 2020 vs 2019 Automobile 1 813,1 2 018,6 2 070,1 1 591,7 -23% Total véhicules propres 6% 7% 9% 23% 107% dont véhicules électriques 2% 3% 3% 9% 140% dont véhicules hybrides 4% 5% 6% 14% 89%

Janvier-août 2020 en millions d'euros bruts Année 2019 Année 2020 Evol. 2020 vs 2019 Total véhicules propres 177,8 367,5 2,1 Janvier 23,8 50,8 2,1 Février 16,7 73,7 4,4 Mars 34,3 83,6 2,4 Avril 25,7 18,9 -26% Mai 31,1 25,5 -18% Juin 34,0 71,2 2,1 Juillet 9,0 16,7 1,9 Aout 3,3 27,0 8,3

Un budget publicitaire pas si important pour les SUV

à la fin d'août (+ 140 %), contre 60,8 millions d’euros sur la même période de l’an passé (c'est 2,4 fois plus). Cette technologie a représenté une part de 9 % de l’ensemble des investissements publicitaires (3 % en 2019). Il y a un an, Opel commençait à diffuser les premiers spots de publicité de sa nouvelle Corsa dans sa version 100 % électrique (Corsa-e), soit plus de cinq mois avant l’arrivée du modèle dans les concessions. Partenaire historique du tournoi de tennis de Roland-Garros, ainsi que du tennisman Novak Djokovic,pendant la quinzaine, « afin de minimiser l’empreinte carbone du tournoi », indique Guillaume Couzy, directeur général de Peugeot France : « Habituellement, dans notre stratégie, nous communiquons sur nos produits en laissant la possibilité aux clients de choisir entre thermique et électrique. Cette fois, nous faisons un peu à l’envers, en communiquant sur la largeur de notre gamme de voitures électrifiées. »La technologie hybride, davantage accessible au plus grand nombre, continue d’avoir les faveurs des constructeurs, qui ont déboursé 221 millions d'euros en publicité pour la mettre en avant, un montant en croissance de 89 % (117 M€ en 2019). Il convient de noter queEnfin, en écho à l’une des propositions de la Convention citoyenne sur le climat, qui entend, Kantar a isolé les publicités consacrées exclusivement aux SUV et crossover (et non celles consacrées à une gamme, dont un SUV). Les investissements publicitaires des constructeurs en faveur de ces modèles-là ont représenté 15,8 millions d’euros sur les huit premiers mois de l’année, en hausse de 16 % par rapport à l’an passé, mais seulement 1 % des dépenses globales. A noter que la proposition de loi intitulée « Loi Evin Climat » visant à interdire progressivement les publicités pour certains produits polluants (véhicules malussés ou certains trajets en avion), présentée par le député Matthieu Orphelin (Ecologie Démocratie Solidarité), a été rejetée par la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.(*) Peugeot 508 Hybrid 225 et 508 SW Hybrid 225, 3008 Hybrid 4, e-2008 et e-Traveller.