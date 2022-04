En 2021, le secteur automobile a perdu sa position de deuxième plus gros acheteur d’espaces publicitaires en France. Il est devancé par le secteur de la distribution, le premier annonceur historique, et depuis l’an passé par celui de l’alimentation. Si certaines industries ont retrouvé des couleurs et se sont relevées de la crise sanitaire, ce n’est pas le cas de l’automobile, qui a pris un second coup sur la tête avec la pénurie des semi-conducteurs. En chute libre en 2020 (– 23,8 %), les investissements publicitaires des marques autos ont encore reculé en 2021 par rapport à 2020 (– 2 %), cumulant des investissements de 2,58 milliards d’euros. Il s’agit d’ailleurs du seul secteur dont les dépenses en publicité ont reculé l’an passé. Ce montant, brut, englobe les dépenses en communication réalisées dans les médias traditionnels ou « off-line », soit la presse, la télévision, la radio, la publicité extérieure (affichage 4x3, transports…) ou encore Internet (bannières, habillages de pages et vidéos in-stream). Les chiffres de Kantar ne prennent pas en compte les sommes investies dans les réseaux sociaux et certaines plate-formes digitales (« online »).



Le marché publicitaire de l'automobile en 2021 et le top 20 des annonceurs (chiffres en K€ bruts)*

Année 2019 Année 2020 Année 2021 vs 2020 vs 2019 AUTOMOBILE TRANSPORT 3,472,354 2,646,998 2,588,730 -2% -25% Renault 447,637 395,676 418,737 6% -6% Peugeot 397,046 234,192 249,787 7% -37% Citroën 347,292 217,662 193,492 -11% -44% Toyota 163,584 141,350 172,339 22% 5% Volkswagen 239,182 180,797 157,201 -13% -34% Seat 140,207 136,021 120,883 -11% -14% BMW 79,139 81,042 103,736 28% 31% Ford 174,524 118,219 102,135 -14% -41% Fiat 168,630 118,932 101,175 -15% -40% Audi 114,040 116,102 87,504 -25% -23% Opel 199,634 113,986 83,774 -27% -58% Skoda 90,930 98,710 79,703 -19% -12% Dacia 85,588 81,146 77,518 -4% -9% Nissan 89,050 67,803 69,871 3% -22% Mercedes-Benz 106,480 72,877 63,831 -12% -40% Kia Motors 56,083 52,820 57,494 9% 3% Suzuki France 57,444 47,862 57,058 19% -1% Mini 45,292 38,244 47,507 24% 5% Hyundai 51,197 38,989 43,772 12% -15% DS Automobiles 63,626 31,509 41,353 31% -35% *Périmètre plurimédia courant : presse, radio, TV, publicité extérieure, display et cinéma

Les « offline » et « online »

Chez BMW, par exemple, on avance un mix de 50-50 entre les médias traditionnels (« offline ») et le « online », voire de 60-40 (en moyenne, la part du « on line » se situe autour de 30-35 % dans l’auto). « Il s’agit d’une répartition qui est assez stable depuis quelques années, souligne Estelle Suzenne, directrice marketing de la marque BMW. La télévision a fait partie de notre stratégie d’investissements en 2021 et nous avons aussi augmenté de manière importante nos dépenses dans la vidéo en ligne et “on demand”. Sur Internet, le format vidéo est beaucoup plus court, entre 10 et 15 secondes en moyenne, contre 30 s en télé. Cela est moins quantifiable, mais nous avons beaucoup renforcé la communication personnalisée avec nos clients, via les emails et surtout nos applications BMW et Mini. Enfin, notre réseau de distribution constitue un relais de communication mais aussi d’image très important vis-à-vis de nos clients ».

Les investissements des marques remontés par le cabinet Kantar intègrent également les campagnes réalisées par les concessionnaires en local, à l’occasion de lancements produits, par exemple. En trompe-l’œil, le léger repli de 2 % enregistré en 2021 ne traduit pas l’ampleur du ralentissement du marché publicitaire automobile. En effet, le montant des investissements du secteur a chuté de 12 % au premier et au troisième trimestre, et de 18 % au quatrième. Au deuxième trimestre, l’achat d’espaces a grimpé de 46 % en comparaison de la même période en 2020, celle du premier confinement où toute l’économie était à l’arrêt. Le cabinet relève notamment une forte baisse des campagnes destinées à promouvoir les nouveaux modèles ainsi que celles axées sur les opérations promotionnelles par rapport aux années précédentes. La crise des semi-conducteurs et la problématique de livraison qui s’en est suivie ont étroitement influencé les plans médias des constructeurs autos l’an passé. En novembre, Skoda France a préféré « jouer » de cette situation en lançant une campagne de communication au ton décalé, en usant de jeux de mots pour mettre en avant ses voitures en stock dans les réseaux : « nouveau ŠKODA ENŠTOQ », « nouvelle ŠKODA DIŠPOLA », « nouveau ŠKODA TOUTŠUIQ » (un Kamiq disponible tout de suite)…



La TV reprend du poids

En raison du contexte compliqué depuis deux ans, il ressort des données délivrées par le cabinet que des médias tels que la radio et le cinéma ont subi une forte baisse des investissements publicitaires de la part des marques automobiles, au détriment le plus souvent du digital. « La radio, qui est davantage un canal de promotions, de remises et de recherche de trafic pour faire venir les consommateurs dans les points de vente, a souffert de la réduction des conditions commerciales chez certains constructeurs automobiles l’an passé », analyse Zaïa Lamari, Data Analyst & PR Manager au sein de la division média de Kantar. À l’inverse, avec les confinements successifs, la télévision a repris du poids dans la stratégie marketing des constructeurs, ce média ayant concentré plus de 50 % (52 % précisément) des investissements en 2021 (49,2 % en 2019). « De plus, la communication relative au lancement de nouveaux modèles, surtout lorsqu’ils sont dotés de nouvelles technologies, comme l’hybride, passe principalement par l’image, et donc évidemment par la télé », souligne la responsable.



Renault, une image à changer

Premier annonceur automobile en France, Renault a maintenu une pression publicitaire importante en 2021, ses investissements n’accusant qu’une baisse relative de 6 % par rapport à 2019. « Nous devons regagner des points d’image de marque, non pas sur la notoriété, car Renault est connu, mais davantage sur les indicateurs qualitatifs sur lesquels nous voyions d’année en année que nous perdions du terrain, affirmait en janvier dernier Ivan Segal, directeur du commerce France de Renault. Tout le travail qui a été mené en 2021, sur le changement d’identité visuelle, de logo et de la tonalité dans la manière dont nous communiquons dans nos publicités, a déjà donné des signes d’amélioration sur la qualité de l’image de marque auprès du grand public, et de manière assez significative ». Renault a cependant perdu sa place en 2021 de premier acteur du marché publicitaire en France (tous secteurs confondus) au détriment de Lidl (c’était déjà le cas en 2018). La marque au losange, qui a refait tous ses films en début d’année, continuera d’occuper le terrain en 2022 pour accompagner les lancements de Megane e-tech et Austral.



Les investissements autos par média

Année 2019 Année 2020 Année 2021 vs 2020 vs 2019 AUTOMOBILE TRANSPORT 3,472,354 2,646,998 2,588,730 -2% -25% Presse 476,006 335,373 345,884 3% -27% Radio 879,694 688,569 603,881 -12% -31% Télévision 1,711,388 1,368,070 1,348,786 -1% -21% Publicité extérieure 144,070 107,786 92,390 -14% -36% Cinéma 36,404 9,333 3,529 -62% -90% Internet display 224,792 137,867 194,259 41% -14%

RSE : l’auto premier annonceur

Sur le périmètre plurimédia courant, BMW est la marque dont les dépenses en publicité ont le plus augmenté en 2021 (+ 28 %). La raison de ce bond ? Le lancement des modèles électriques iX3, iX et i4. « Près de 60 % de notre budget a été orienté sur l’électromobilité en 2021, informe Estelle Suzenne. Ces investissements ne concernent pas seulement nos produits électrifiés mais englobent aussi notre approche en matière de durabilité – nous avons par exemple mené une campagne en janvier sur notre vision en matière d’économie circulaire – ainsi que les services et les outils qui permettent d’accompagner l’électrification. Les derniers spots télé consacrés à IX et I4 démontrent l’engagement de BMW en matière de développement durable ».



Kantar rapporte que les dépenses publicitaires des constructeurs en faveur des « véhicules verts » ont augmenté de 29 % l’an dernier par rapport à 2020, principalement sous l’impulsion des marques Peugeot, BMW et Citroën, et ont été multipliées par trois par rapport à 2019. Cette offensive médiatique sur les modèles électrifiés est autant poussée par la réglementation Cafe que par le marché et l’actualité produits. Il en résulte d’ailleurs que le secteur automobile a été le premier annonceur publicitaire dans le domaine de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), un classement réalisé pour la première fois en 2021 par Kantar, reposant sur sept piliers (handicap, environnement…).



Percée des acteurs du VO à la télé

En 2021, Kantar rapporte que la voiture d’occasion a représenté 3 % des investissements publicitaires des constructeurs automobiles. Une part encore confidentielle mais qui augmente progressivement, selon le cabinet. En 2021, les dépenses marketing consacrées par les enseignes indépendantes dans les médias traditionnels, pour promouvoir l’achat de voitures d’occasion, ont explosé. Les investissements de ces acteurs, qui ont atteint 225,52 millions d’euros en 2021, ont été multipliés par 2,5 par rapport à 2020 et par 2,8 par rapport à 2019. Cette progression témoigne de la bascule observée sur le marché automobile, en France et en Europe, en faveur de la seconde main à la suite de la crise sanitaire, accélérée depuis par celle des semi-conducteurs.



Déployée en France depuis seulement fin 2020, la vitrine Autohero (groupe Auto1) a investi 57,69 millions d’euros en publicité l’an passé, devenant le 100e annonceur du marché publicitaire français en 2021. « C’est vraiment significatif sachant que ce marché comprend 50 000 entreprises en France. Le top 100 constitue un indicateur important du dynamisme des marques », précise Zaïa Lamari. Autres gros acteurs aux ambitions européennes, Aramis Auto et Carnext ont également fortement augmenté leur visibilité dans les médias l’an passé. En quête de notoriété en France, l’anglais Cazoo prévoit de lancer au printemps sa première campagne (TV + YouTube) sur la cible des 25-59 ans, pour un montant de plusieurs milliers d’euros.



Nissan : quel message pour l’e-Power ?

Entre les motorisations hybrides, plug-in hybrid, mild hybrid, 100 % électriques, les consommateurs sont perdus et ne savent plus trop ce qu’ils doivent acheter. À ces nouvelles terminologies, Nissan va s’atteler dans les prochains mois à promouvoir sa technologie e-Power. « C’est tout l’enjeu des discussions que nous avons en interne depuis plusieurs mois : comment on communique et comment on crée une expérience de technologie ?, expose Guillaume Barbet, directeur des ventes de Nissan West Europe. Tout au long de l’année 2021, les remontées du terrain nous indiquaient que la compréhension des particuliers sur l’électrique et son usage allait en grandissant. Notre objectif est de revenir à de la simplicité. L’e-Power, qui est de l’électrique mais sans la recharge, y répond. De plus, cette technologie permet de lever le principal frein lié à l’électrique qui est l’autonomie. Pour résumer, notre message de communication vers le grand public sera axé sur l’expérience électrique sans contrainte ». Des formations spécifiques à l’e-Power sont dispensées pour les membres du réseau et vont se poursuivre dans les prochains mois. En avril, Nissan organisera un évènement pour son réseau pendant lequel les distributeurs seront accompagnés sur cette technologie.