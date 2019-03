En ouvrant en 2016 ses premiers corners digitaux dans les galeries des grands centres commerciaux, la société Qarson n’imaginait pas que les groupes de distribution et les constructeurs lui emboiteraient le pas aussi rapidement. Le distributeur indépendant multimarque est présent en France via 12 points de vente, dont un centre à Isles-Lès-Villenoy (77) et onze concessions digitales dans les centres commerciaux (Cergy, Claye-Souilly, Thiais, Plaisir (en photo ci-dessous), Mérignac, Brest, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes et Toulouse). Il revendique un, en hausse de plus de 30% par rapport à 2017, et un8.« Nos bons résultats s’expliquent par le succès rencontré par nos offres de location longue durée sur 24 mois (+57% par rapport à 2017) et notre catalogue de véhicules adapté à la baisse de la demande des clients sur le diesel. Nos livraisons de modèles diesels sont passées de 28% en 2017 à 12% seulement en 2018, indique Damian Ciesielczyk, gérant et fondateur de l’enseigne. Sur la fin d’année, nous avons constaté également une hausse de l’hybride, qui a représenté près de 8% des livraisons effectuées sur le mois de décembre 2018 ». Les clients de Qarson plébiscitent surtout les SUV et crossovers (35%) et les Citadines (40%).Afin d’enrichir l’expérience client, l’enseigne a entamé l, situé à proximité de quatre de ses concessions digitales. Les deux premiers camions ont été installés sur le parking des centres commerciaux Leclerc de Blagnac et de Mérignac Soleil. Ce nouveau point de rendez-vous propose aux acheteurs de « réceptionner leur véhicule dans un espace 100% dédié à la remise des papiers du véhicule et à la mise en main, mais aussi à la reprise de l’ancien véhicule. Les clients qui le souhaitent ont en effet la possibilité de faire reprendre leur vieux modèle par l’équipe Qarson et de le laisser sur place le jour de la livraison ».Qarson a enfin amorcé son déploiement à l'international avec