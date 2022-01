Le président des Etats-Unis Donald Trump a récidivé le vendredi 17 mai dernier. Selon son analyse, les voitures et pièces importées sur le territoire américain représentent "une menace" pour la sécurité nationale. Ne joignant pas la parole aux actes,. Sont dans son viseur les constructeurs allemands, et surtout japonais.Des Japonais qui ont su apprécier le message : "L'association des constructeurs japonais (Jama) est profondément déçue de l'annonce du président Trump" a fait savoir cette structure via Akio Toyoda, son actuel président. Le puissant patron de Toyota a en outre ajouté qu'il était "consterné d'entendre un message suggérant que nos investissements effectués de longue date n'étaient pas les bienvenus aux Etats-Unis."L'association JAMA s'est donc livrée à un petit rappel de ce que représente l'industrie automobile japonaise au pays de la liberté. Selon ses chiffres,. Et d'après "une nouvelle étude", ils seraient 1,6 million d'Américains à travailler grâce au Japon, en comptant les intermédiaires et autres sous-traitants des constructeurs japonais.D'autres chiffres illustrent encore l'omniprésence japonaise dans l'automobile aux Etats-Unis :. Les exportations depuis le sol américain ont aussi concerné 424 163 engins parés d'un logo nippon en 2018... "Toute mesure de restriction engendrerait un sérieux coup d'arrêt à l'industrie automobile américaine et à l'économie" a donc fait savoir la Jama. Un discours tenu voilà quelques mois à peine par l'industrie européenne pour des motifs identiques Selon des statistiques américaines, 43,8% des immatriculations de véhicules ont été le fait d'une marque américaine au premier trimestre 2019 (FCA inclus). Les marques japonaises, sur la même période, ont représenté 37,1% des voitures vendues.