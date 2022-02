Jean-Dominique Senard n'a pas fait dans la demi-mesure face aux députés de la commission économique de l'Assemblée nationale : "La France est et restera les racines et le cœur du groupe Renault" leur a-t-il annoncé, entre autres assertions aux accents patriotiques. Il faut dire que les élus, qui désiraient en savoir un peu plus sur le plan d'économies présenté par le groupe automobile le 29 mai dernier, se préoccupaient surtout du devenir des salariés dans leurs circonscriptions respectives.

Le président du directoire de Renault n'a donc eu de cesse de les rassurer quant à ses nobles intentions : “En France, notre projet est offensif (...). Nous posons les bases d'un développement pérenne (...). Notre ambition est d'améliorer la compétitivité du site France, parce qu'il s'agit de localiser le maximum de production en France à l'avenir, dans une logique de cercle vertueux. Vous l'avez noté, aucun véhicule ne quitte la France, nous avons même prévu des relocalisations dans le domaine de l'excellence électrique”, a expliqué Jean-Dominique Senard, faisant allusion au nouveau moteur électrique qui sera fabriqué à Cléon, et non en Chine.

Le dirigeant n'était pour autant pas venu à l'Assemblée pour se faire couvrir de louanges. Car il a aussi dépeint la réalité de Renault dans l'Hexagone : fonderies (du Poitou, de Bretagne) subventionnées en pure perte, sites industriels vétustes et (ou) sous-utilisés, personnels qui n'ont pas été formés pour affronter les défis de l'avenir... La liste des écueils s'est révélée longue. Mais les énumérer ne signifiait pas céder au désespoir, au contraire : “Un million de véhicules électriques produits en France, cela me paraît possible, à condition d'avoir les bonnes conditions de compétitivité, a rappelé le capitaine d'industrie. Pour que nos sites français soient compétitifs, il faut qu'ils soient pleins comme des œufs, c'est le seul moyen. En face, ils le sont tous.”

Dieppe ne produit pas assez, Choisy est trop petit...

L'exemple du site industriel de Douai, totalement sous-employé par rapport à ses capacités, est régulièrement revenu. Mais pas uniquement. Jean-Dominique Senard a aussi indiqué les raisons qui l'ont poussé à mettre l'avenir de certaines usines sous observation : “Dieppe, c'est une usine qui produit 7 voitures par jour, alors qu'elle pourrait en faire 32. C'est improbable”, a-t-il considéré, tout en expliquant que l'avenir d'Alpine se dessinera avec le concours de Luca de Meo, le futur directeur général de Renault.

Jean-Dominique Senard a en outre donné les raisons de la fermeture prochaine de l'usine de Choisy-le-Roi, dédiée à la réfection de pièces. Décrivant le site comme “trop petit, trop enclavé, trop cher, dont on me dit qu'il est en zone inondable” [la Seine borde l'usine], il a ainsi insisté auprès de son auditoire sur sa volonté de voir le site de Flins devenir une référence en matière d'économie circulaire...

Les députés ne pouvaient donc qu'être acquis au patron de Renault : “La démarche patriotique est évidente. Je la porte dans les tripes, et ça ne date pas d'hier”, a-t-il encore fait savoir.

