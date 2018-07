Première démonstration

"Autopilot" et autres fonctions destinées à aider le conducteur voire à le remplacer temporairement peuvent grandement nuire à la sécurité , si l'on en croit la campagne d'essais réalisée par l'Utac pour le compte de la fondation Maif.Cinq véhicules ont été dûment testés sur une période d'un an et demi : Tesla S, Volvo XC60, Audi A8, Mercedes Classe E et BMW Série 7. Si "certaines ont des prestations bluffantes et peuvent donner l'illusion d'être de pseudos-véhicules autonomes" comme l'indique l'Utac,: il s'agit de lancer une Tesla S en mode "Autopilot" à 120 km/h sur une voie parfaitement dégagée. Au loin, une voiture est arrêtée. La Tesla freine en temps et en heure, tout est parfait., avec L'argus à bord : la Tesla roule à 50 km/h en suivant une voiture. Celle-ci réalise un évitement car un troisième véhicule est arrêté en pleine voie. La Tesla devrait donc elle aussi réaliser un évitement, mais au lieu de cela... boum ! " Ce matin, ce test-là avait marché, pourtant " annonce l'opérateur de l'Utac assis derrière le volant... Le reste des démonstrations est au diapason. Le test de la queue de poisson finit en séance de destruction de la "cible", etc : "Le système n'a pas fonctionné" reprend encore l'Utac, "un conducteur aurait évité l'accident. Les aides ont du mal à voir les voitures situées en dehors de leur voie..."Les constructeurs ne revendiquent pas encore le fait d'avoir des voitures quasi-autonomes dans leurs catalogues. L'Utac et la fondation Maif en sont bien conscients,. La Fondation Maif veut toutefois tenter d'enrayer la récente croyance de certains qui consiste à imaginer que les voitures actuelles sont déjà capables de suppléer le conducteur. Que nenni !Mais plus que cela, le problème de la répétabilité se pose aussi : pourquoi un test qui fonctionnait sur une même piste le matin n'est-il pas un succès l'après-midi ? "La luminosité, le vent" répondent les experts de l'Utac avec un large sourire. Censées être de niveau "2" en autonomie, les autos actuelles ne peuvent en aucun cas se passer de toute l'attention du conducteur. Bien au contraire.