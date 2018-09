Le constructeur allemand nous informe de l’arrêt de la distribution des marques Volkswagen et Volkswagen Utilitaires au sein de la concession du 10arrondissement de Paris (Tranauto). Le point de vente de Levallois-Perret, qui appartient au groupe Fair Play, a fermé ses portes durant l’été (expropriation par la mairie). L’opérateur est en quête d’un nouveau site.En Alsace, le groupe Car Avenue a cessé la distribution de la marque dans la ville de Saverne (67). Il couvre la zone de chalandise via les affaires d’Haguenau et de Sarrebourg. Enfin, l’établissement Premium Picardie de Roye (80) a fermé ses portes en juillet. Ce site appartenait à Volkswagen Group France.Au sein du réseau Volkswagen Véhicules Utilitaires, deux nouveaux sites de distribution sont venus s’ajouter cet été. Il s’agit des concessions de Montceau-les-Mines (71) et Ollioules (83), qui étaient déjà réparateur agréé.