Le groupe Autodistribution, qui n’en finit pas de grossir, vient d’annoncer quatre nouvelles acquisitions. Ce sont donc Vallespir Auto Diffusion situé à Céret (66), SFIA à Magenta (51) et GPR Auto à Limoges (87), qui intègrent le réseau Autodistribution. Mais il y a également un ancien distributeur indépendant qui revient : le groupe a repris Comptoir Automobile du Comminges situé à Saint-Gaudens (31). Ce site sera rattaché à la filiale Autodistribution Garonne-Arnaudies.

« Avec ces acquisitions, Autodistribution accroît son maillage territorial et renforce ses filiales dans des zones géographiques où elles pourront améliorer leur part de marché. Les entreprises qui rejoignent le réseau Autodistribution ont toutes en commun de disposer d’un savoir-faire extrêmement solide, d’une proximité avec les collaborateurs et leurs clients, et d’un esprit entrepreneurial. Autodistribution va leur donner les moyens de pérenniser et de développer leur activité, tout en conservant leur culture d’entreprise et ADN », souligne Frédéric Gaillard, directeur général des activités de distribution véhicules légers chez Autodistribution.