Chacun sait que le principe du « pricing power » constitue la pierre angulaire de la stratégie commerciale de, président du directoire du groupe PSA, qui en fait quasiment un motto à chacune de ses interventions.Lors d’une rencontre organisée avec la presse au siège du CCFA,, directeur de Peugeot France,, directeur de Citroën et DS France,, directeur du développement de DS, et, président d’Opel France, ont révélé quelles étaient les marques qui leur servaient de références dans ce domaine.« Pour Peugeot et Opel, c’est Volkswagen. Pour Citroën, c’est Ford et pour DS Automobiles, c’est Audi », ont-ils affirmé de concert. Autant dire que l'exigence est soutenue.