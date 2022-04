Dans la nouvelle édition de son Observatoire des métiers des services de l’automobile, l’Anfa se pose la question de la place des femmes, de leur posture et de leur intégration dans ce secteur dit traditionnellement masculin.

Une étude auto pour la Journée de la femme

C’est pourquoi, en marge de la Journée internationale des droits de la femme, le lundi 8 mars 2021, l’organisme a jugé bon de dévoiler tous les chiffres essentiels traduisant leur évolution aussi bien au niveau de l’emploi et du recrutement que de la formation et de l’insertion professionnelle.

Pour commencer, il est écrit que « sur l’ensemble de la branche, les femmes représentent 22,7 % des emplois salariés, soit 95 400 personnes. À ce chiffre, il convient d’ajouter les emplois féminins non salariés indépendants (principalement des artisans-commerçants), qui sont au nombre de 12 200. Ce sont donc plus de 107 600 femmes actives qui travaillent dans les services de l’automobile au total. Ce chiffre devrait progresser, car les jeunes femmes se forment de plus en plus à ces métiers : + 60,3 % en quatre ans ». À titre de comparaison, on compte 402 969 travailleurs hommes au total dans la branche, dont 77 985 en emplois non salariés.

La répartition des salariés par genre

Les domaines de l'enseignement de la conduite et du commerce de détail de carburants respectent peu ou prou l'équité sociale (48,4 % de salariées), mais le contrôle technique ou le véhicule industriel ont une part relativement faible de femmes au sein de leurs effectifs, soit respectivement 14,4 % et 16,1 %. Notons qu’en termes de volume

Sans surprise, il y a une majorité de métiers fortement genrés, où les hommes sont sur-représentés, par exemple dans la mécanique, la carrosserie ou la maintenance. C'est aussi le cas du secrétariat, comme en atteste le tableau. « La part des femmes dans les métiers de la vente est passée de 17,4 % en 2007 à 22,7 % en 2017. À volume global constant (hommes/femmes), le nombre de femmes a progressé de 40 % en dix ans (de 7 300 à 9 600 entre 2007 et 2017), alors que le nombre d’hommes exerçant le métier de vendeur a baissé (– 1 900 sur la même période) », précise l'Anfa.

Recrutement et formation des femmes dans l'auto

Concernant le recrutement, il n’y a aucun monopole puisque les hommes et les femmes sont embauchés respectivement à 77,7 % et 76,3 % en CDI. Du coté de la formation, sur la période 2020/2021, l’Anfa dénombre 62 269 jeunes hommes et 2 440 jeunes femmes suivant un cursus dans l'une des filières des services de l’automobile. L’organisme note une progression des effectifs plus forte chez les filles que chez les garçons depuis 2017, soit + 60,3 % contre + 14,4 %.

Cette tendance positive des effectifs féminins est tirée par l’alternance, même si les demoiselles y demeurent encore minoritaires. Les 1 205 jeunes femmes recensées en 2020/2021 ne représentent en effet que 3,8 % des effectifs en apprentissage. Mais c'est une hausse de 42 %, avec 356 étudiantes supplémentaires. En outre, la part des jeunes filles formées en CQP est plus importante que celle des jeunes hommes (14,3 % contre 5,3 %). Ces formations qualifiantes s’affirment en revanche comme un levier d’insertion efficace et égalitaire : 91 % des femmes titulaires d’un CQP sont en situation d'emploi six mois après la fin de la formation et 88 % pour les hommes.



