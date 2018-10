Ventes totales Particuliers Sociétés Part. + Stés Loueurs Réseau 1 Dacia 108 234 (+ 21%) 84% 2% 86% 5% 8% 2 Porsche 4 129 (+ 10%) 46% 34% 80% 1% 19% 3 Toyota 70 907 (+ 9%) 66% 13% 79% 9% 12% Suzuki 20 783 (+ 16%) 75% 4% 79% 1% 20% Mini 19 143 (+ 3%) 59% 20% 79% 4% 17% 6 Land Rover 5 497 (- 16%) 38% 40% 78% 3% 19% 7 Kia 32 558 (+ 18%) 67% 8% 75% 7% 18% 8 Lexus 4 500 (+ 15%) 44% 30% 74% 5% 21% 9 Audi 41 320 (- 13%) 43% 30% 73% 9% 18% Smart 5 113 (- 6%) 37% 36% 73% 8% 19% 11 Peugeot 294 691 (+ 8%) 44% 28% 72% 15% 12% 12 Volkswagen 104 830 (+ 4%) 49% 21% 70% 13% 17% Hyundai 26 683 (+ 28%) 63% 7% 70% 9% 21% Skoda 22 945 (+ 20%) 46% 24% 70% 11% 19% Jaguar 3 797 (+ 50%) 41% 29% 70% 9% 21% 16 Citroën 161 093 (+ 4%) 50% 18% 68% 15% 16% France 1 662 684 (+ 7%) 48% 20% 68% 14% 18% 17 Renault 319 746 (+ 3%) 40% 27% 67% 18% 14% 18 Seat 23 136 (+ 26%) 54% 12% 66% 14% 20% 19 Volvo 12 996 (+ 13%) 28% 37% 65% 14% 21% 20 Ford 63 075 (- 1%) 43% 21% 64% 21% 14% 21 BMW 42 512 (- 2%) 32% 29% 61% 10% 29% DS 18 827 (+ 20%) 42% 19% 61% 17% 21% 23 Mazda 8 557 (+ 2%) 54% 6% 60% 5% 35% 24 Opel 54 259 (- 1%) 45% 13% 58% 18% 24% 25 Mercedes 45 613 (- 1%) 29% 28% 57% 14% 29% 26 Fiat 62 711 (+ 23%) 40% 14% 54% 25% 21% 27 Honda 6 447 (+ 3%) 49% 3% 52% 4% 44% 28 Nissan 51 914 (- 6%) 34% 17% 51% 16% 33% 29 Alfa Romeo 7 302 (+ 11%) 32% 17% 49% 17% 34% 30 Jeep 11 108 (+ 44%) 35% 11% 46% 32% 22%

Les ventes ne reflètent pas l’exacte vérité du marché français. Car toutes ne se valent pas entre elles. Pour simplifier, les ventes à particuliers et à sociétés sont celles qui reflètent le mieux la réalité de la demande, et les plus rentables pour un constructeur. Tandis que ventes à loueurs de courte durée et au réseau le sont moins, voire pas du tout. Elles servent pour l’essentiel à désengorger les parcs : ces modèles sont vite revendus sous forme d’occasion à faible kilométrage, voire zéro kilomètre…Certes, les concessionnaires ont besoin de véhicules de démonstration, Avis et Europcar de voitures de location. Tout est question de proportions. Si une marque se situe en dessus de la moyenne du marché français des ventes à particuliers et sociétés sur les trois premiers trimestres 2018 (68%), alors la structure de ses ventes est saine : seize des trente premiers acteurs sont dans ce cas. Si de surcroît ses résultats commerciaux ont progressé plus vite que la moyenne du marché français (+ 7%), tous ses voyants sont au vert. La liste se restreint alors à dix marques. Soit, par ordre d’importance : Peugeot, Dacia, Toyota, Kia, Hyundai, Skoda, Suzuki, Lexus, Porsche et Jaguar.Comme d’habitude, Dacia est hors concours, avec 84% de ventes à particuliers : la filiale low-cost de Renault ne pratique pas de ristourne, ce qui décourage les loueurs, mais aussi les sociétés… Sans faire de bruit, Suzuki se maintient également à un très haut niveau de ventes saines : 75% de ses modèles écoulés auprès de particuliers. Toyota et Kia sont traditionnellement sages. Les marques du groupe VW aussi, même quand les ventes faiblissent comme c’est le cas pour Audi. Hyundai ne l’a pas toujours été mais l’est devenu. Quant aux marques françaises, elles n’abusent pas des ventes « tactiques » même si Renault a du mal à se maintenir au-dessus de la moyenne du marché français.En dessous de cette ligne, débute un autre monde : celui des constructeurs qui ont du mal à écouler leur production de manière naturelle, auprès des particuliers et des entreprises. Mercedes est un habitué des lieux. BMW l’a rejoint depuis trois ans. Fiat et Opel figurent depuis des années en fond de tableau, mais ont opéré une louable redressement en 2018. Trajectoire inverse pour Nissan : ventes globales en berne (- 6%), et un modèle sur deux écoulé parle les tuyaux des ventes tactiques… La marque japonaise est à la peine depuis que le double effet Qashqai-Juke s’est atténué. La position d’Alfa Romeo est inquiétante : 34% de ventes directes à concessionnaires, c’est évidemment trop. Idem pour Jeep, avec 32% des ventes à loueurs. Car alimenter dans de telles proportions le réservoir des Occasions récentes ou zéro km porte atteinte à la valeur résiduelle des modèles d’une marque.