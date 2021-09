Si l’on scrute les statistiques des AAA dans leur ensemble sur les deux premiers mois de 2021, nombre de modèles enregistrent des croissances de leurs immatriculations à trois, voire quatre chiffres par rapport à la même période de l’an passé. C’est, par exemple, le cas du Ssangyong Tivoli, qui affiche une croissance de 1 700 %, avec seulement 18 unités en 2021 (contre 1 l’an passé à fin février). Aussi, nous avons isolé les voitures neuves qui ont cumulé plus de 1 000 immatriculations à fin février, donc positionnées parmi les best-seller de chaque marque, pour observer leur évolution par rapport à 2020. Pour rappel, le marché automobile français accuse une baisse de 14,2 % sur les deux premiers mois de l'année.



Les SUV de Ford ont le vent en poupe

Parmi cette sélection de modèles, la progression la plus notable est à mettre à l’actif du Ford Kuga. Lancé il y a tout juste un an, le SUV se positionne comme le troisième véhicule le plus vendu par la marque américaine en France. Sa progression avait été quelque peu ralentie en 2020 avec une vague de rappel sur la version hybride rechargeable. Le modèle s’est principalement vendu auprès des loueurs de longue durée (35 % des ventes). À noter que l’autre SUV de Ford, le Puma, affiche l’une des progressions les plus importantes.



La Golf pousse fort mais reste devancée par la Polo et le T-Roc

La Golf de huitième génération, lancée au premier trimestre 2020 et relancée après le premier confinement, affiche naturellement des volumes en forte progression en ce début d’exercice. Une grosse partie des immatriculations ont cependant été réalisées sur le canal des véhicules de démonstration (32 %). Dans la gamme Volkswagen, la compacte reste devancée par la Polo et le

T-Roc.

Autre modèle à afficher une croissance à trois chiffres à fin février, la Seat Leon, deuxième véhicule le plus vendu par la marque espagnole en France en 2021. Ce dernier a signé sa plus forte progression sur le canal des particuliers (+ 148 %), son premier marché.

Modèle Volume Variation en % 1 KUGA 1 462 1171 2 GOLF VIII 1 963 432 3 LEON 1 066 101,9 4 PUMA 3 058 74,1 5 IGNIS 1 040 61,7 6 COUNTRY2 1 301 57,5 7 A3 1 185 38,9 8 2008 II 12 849 37,5 9 IBIZA V 1 357 34,1 10 JUKE II 1 865 27 11 SWIFT 2 136 26,7 12 XC40 1 227 24,9 13 FABIA III 1 013 23,8 14 NIRO 1 826 23,8 15 CAPTUR II 8 422 20,6 16 AYGO II 2 706 16,3 17 POLO VI 4 355 11,9 18 PICANTO 3 1 130 11,4 19 DUSTER 2 4 376 10,1 20 MODEL 3 1 239 7,8

La voiture badgée du logo d'une marque française la plus dynamique depuis janvier est le Peugeot 2008 , qui affiche un bond de 37,5 %.Précisons, enfin, que nous n'avons pas intégré dans le tableau ci-dessous les Dacia Sandero 3 (13 289 unités), Citroën C4 III (1 843) et Skoda Octavia IV (1 235), qui n'avaient enregistré aucune immatriculation à fin février 2020.À LIRE. Essai Peugeot 2008 : notre verdict après 4 000 km *Seules les voitures ayant cumulé plus de 1 000 immatriculations ont été prises en compte.