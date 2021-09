La Chine est le plus grand marché automobile du monde. Le pays l’a encore prouvé en 2020 avec 20 178 042 voitures particulières neuves légères vendues au total selon le cabinet Inovev, et ce, malgré une perte sèche de 1 266 138 unités sur un an (les véhicules importés ne sont pas comptés, uniquement ceux immatriculés et produits dans le pays). Il s’agit d’une baisse de « seulement » 5,9 %, alors même que les immatriculations mondiales ont chuté d’environ 15 %. Rappelons aussi qu’il s’agit du premier pays touché par l’épidémie de Covid-19.

Le Japon et les États-Unis, deux gros marchés automobiles mondiaux

D’autres pays portent également le secteur, même s’ils sont loin derrière. Le cabinet Inovev a dressé la liste des 10 plus gros vendeurs de voitures dans le monde en cette période de crise. Les deux places suivantes ont été très disputées, mais c’est le Japon qui s'est imposé comme le deuxième marché le plus important au monde avec 3 809 981 mises à la route, soit un repli enregistré à – 11,4 %. L’impact y a été moins difficile qu'aux États-Unis, troisièmes du podium avec 3 806 922 ventes de VPN légers mais un repli de 21,7 %. Notons que sur ce marché est spécifique : les SUV, les monospaces, ainsi que les pick-up sont intégrés parmi les ventes de véhicules utilitaires légers. Ces derniers ont d'ailleurs frôlé la barre des 11 millions d'unités (– 11,6 %) en 2020.



L’Allemagne est le quatrième pays plus gros vendeur. La patrie d’Angela Merkel a vu ses immatriculations dégringoler de 19,12 % pour atteindre 2 917 678 unités. Le pays suivant n’est autre que l’Inde, qui a écoulé 2 351 573 modèles de janvier à décembre 2020, après une lourde chute de 20,61 %. En sixième position arrive la France, l’un des principaux marchés ayant le plus souffert en cette année de pandémie. Les ventes ont atteint difficilement 1 650 116 voitures immatriculées, tombant ainsi – 25,5 %.

Les ventes de voitures ont explosé en Turquie

Aux 7e et 8e rangs, le Royaume-Uni a sensiblement décroché de 29,5 % avec 1 631 064 livraisons, suivi du Brésil et ses 1 615 942 unités (– 28,5 %). La Corée-du-Sud s’est quant à elle emparée de la 9e place grâce à 1 602 850 immatriculations, profitant d’une hausse de ses ventes de 4,10 %. Selon les données d’Inovev, c’est le seul pays à enregistrer des chiffres positifs, soit 63 185 unités supplémentaires en 2020, avec la Turquie, dont les ventes ont explosé de 57,5 % pour atteindre 610 109 unités. Enfin, la Russie ferme ce top 10 des champions de la vente de voitures dans le monde puisqu’elle a immatriculé 1 573 215 VN et réussi à contenir sa baisse à – 10,6 %.



"On observe la bonne résistance de la Chine à la crise du Covid-19 en 2020, et donc ce pays accroît son avance sur les autres, sa part de marché mondial ayant atteint un record l’an dernier (33%). Une voiture vendue sur trois dans le monde est donc immatriculée en

Chine. Les USA occupent une part de marché mondial de 19% et l’Europe (29 pays) de 18%, en forte baisse par rapport à 2019 (-23,5%). Ces trois grands marchés représentent à eux seuls 70% du marché mondial. Ils devancent largement le Japon (6%), l’Inde (4%), le Brésil (3%), la Corée (2%), la Russie (2%) et le Canada (2%) qui représentent ensemble près de 20% du marché mondial", ajoute le cabinet Inovev.