[Article mis à jour le 12/10/2020]

Salon du véhicule électrique et hybride, reporté. Du vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020 devait se tenir le tout premier Salon du véhicule électrique et hybride, organisé à l’Aréna stade couvert de Liévin, dans le Pas-de-Calais. Mais suite au renforcement des mesures sanitaires, l’organisateur, qui n’est autre que le groupe Lempereur, a été contraint de le reporter à une date ultérieure, encore méconnue. Un deuxième coup dur pour le distributeur, puisque l’événement avait déjà été décalé de mai à septembre, toujours à cause de la crise.

Franchise Expo Paris, reporté. Contre toute attente, le salon de la franchise est reporté en 2021. Dans un communiqué envoyé le 24 septembre 2020, il est écrit ceci : « Compte tenu de la déclaration du ministre des Solidarités et de la Santé le 23 septembre au soir, Reed Expositions France et la Fédération française de la franchise annoncent que l’édition 2020 de Franchise Expo Paris prévue du 4 au 7 octobre est reportée en 2021. En effet, les nouvelles dispositions gouvernementales concernant l‘Île-de-France, réduisant la jauge à 1 000 personnes pour les grands rassemblements, ne permettent plus à Franchise Expo Paris de se dérouler dans des conditions optimales pour ses exposants et ses visiteurs. » Les équipes se tiennent à la disposition de leurs clients et partenaires.

Des salons autos "sans contact"

Rendez-vous Groupauto, revu. Contacté par nos soins pour avoir confirmation de l’annulation du salon, Alliance Automotive Group a répondu de la façon suivante : « Pour des raisons évidentes liées à la propagation du virus, Alliance Automotive Group a pris la décision de reporter sine die la 7e édition du « Rendez-vous Groupauto », prévue initialement le 7 novembre 2020. Loin de renoncer à toute forme d'événement commercial pour autant, Alliance Automotive Group a développé en quelques mois un concept inédit de "salon à distance". Il se déroulera du 2 au 13 novembre et portera le nom de Garage E-xpo. Il s’agit d’un salon à distance à destination des professionnels de la réparation qui seront inscrits, animé par des distributeurs d’Alliance Automotive Group. » Selon lui, 80 exposants sont attendus et des stands interactifs, des conférences ainsi que des contenus inédits seront proposés aux visiteurs. Plus de 3 000 réparateurs devraient se connecter à ce salon sans contact.



Les Rencontres Flotauto, annulées. La première édition régionale des traditionnelles Rencontres Flotauto, organisée par nos confrères de Flottes automobiles, était maintenue et devait se dérouler le 15 octobre 2020 à La Sucrière, à Lyon. Cependant, comme indiqué sur leur site Internet, le salon ne pourra pas se tenir en raison des annonces préfectorales du vendredi 9 octobre 2020. Pour l'instant, aucune autre date n'a été communiquée.



Connect Distribution 2020, maintenu. Le traditionnel rendez-vous du Connect Distribution est bien donné par le groupe Infopro Digital aux principaux groupes de distribution automobile à la Baule, les 5 et 6 novembre 2020. Au cours de cette 5e édition, les résultats de la 25e Cote d’amour des constructeurs du CNPA seront révélés.



Mondial de l'auto de Paris, annulé. Ce n’est pas une surprise, Paris Motor Show 2020 n’aura pas lieu au mois d’octobre, comme il est prévu tous les deux ans. Nous avions d’ailleurs publié cette information dès le 30 mars, lorsque l’épidémie du coronavirus battait son plein. Il s’agissait de la 89e édition. Aucune information n’a encore filtré sur un possible retour en 2021 ou en 2022.



Salon de Genève, reporté. Après une annulation en catastrophe en février 2020, le salon de Genève avait officiellement annulé l’édition 2021 pour privilégier un retour en 2022. Mais finalement, les organisateurs évoqueraient la tenue de l’événement en 2021, sous un nouveau format. A lire : Salon de Genève 2021. Un retour envisagé sous une forme allégée.



IAA de Francfort, reporté. Là aussi la nouvelle a été annoncée en mars dernier : après 70 ans d’existence, les futures éditions de l’IAA ne se dérouleront plus à Francfort, mais à Munich. Même si les salons internationaux automobiles ne sont pas en grande forme depuis quelques années et qu’en plus, la pandémie met son grain de sel, les organisateurs, soit la VDA (fédération des constructeurs automobiles allemands), annoncent pourtant la tenue des éditions 2021, 2023 et évoquent 2025. A noter que le premier "Salon de Munich" aura lieu du 7 au 12 septembre 2021.

Epoqu'auto, reporté en 2021

Epoqu’auto, reporté. Selon un communiqué officiel de l'organisation, "c’est avec beaucoup d’émotion que nous, organisateurs du salon Epoqu’Auto, annonçons le report de l’édition 2020 qui devait avoir lieu du 6 au 8 novembre 2020. Plusieurs facteurs nous ont amené à prendre cette décision : l’évolution de la crise sanitaire ponctuée d’incertitudes, la réglementation émise par le Préfet du Rhône limitant la jauge à 1000 personnes et le respect du confort de nos exposants et de nos visiteurs. Il était pour nous primordial d’assurer un salon de qualité pour nos exposants fidèles avec des visiteurs nombreux ce qui est impossible à date. Nous vous donnons donc rendez-vous en novembre 2021 pour une édition qui sera, à n’en pas douter, exceptionnelle".

Rétromobile, maintenu. Il n’y a pas pour l’instant de communication particulière concernant le salon Rétromobile. On espère donc sa tenue du 3 au 7 février 2021, à la porte de Versailles, à Paris, comme prévu.



Salon Automédon, reporté.« Les membres du comité de direction des Éditions LVA se sont réunis et ont décidé de ne pas maintenir la 20e édition de salon Automédon, qui devait se tenir les 10 et 11 octobre au Parc des expositions du Bourget. Compte tenu de l’interdiction, motivée par la situation sanitaire actuelle, de réaliser des événements réunissant plus de 5 000 personnes jusqu’au 30 octobre prochain sur le territoire national, les organisateurs du salon Automédon ont décidé de reporter cette 20e édition à l’année prochaine », peut-on lire sur leur site Web. Rendez-vous est donc donné en octobre 2021.