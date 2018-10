L’opération avait été notifiée il y a plusieurs semaines sur le site de l’Autorité de la concurrence, elle est désormais officielle. Ardian Expansion, acteur mondial de l’investissement privé, a racheté les parts d’Aviva, de Capzanine et d’A Plus Finance pour devenir l’actionnaire majoritaire d’Opteven, acteur spécialisé dans la garantie panne mécanique et l’assistance. Depuis 2014, la société lyonnaise était détenue majoritairement par la société de gestion Capzanine. Il est précisé dans un communiqué que cette dernière reste actionnaire minoritaire dans Opteven « aux côtés du management », tandis qu’Aviva et A Plus Finance sortent du capital. La réalisation de cette transaction a été validée par l’ACPR, l’organe de supervision français de la banque et de l’assurance.Opteven réalise aujourd’hui près deet compte plus de 450 employés. L’entité opère dans 7 pays en Europe et a ouvert des filiales en Italie, au Royaume-Uni et en Espagne. Ardian, qui opère en Europe, en Amérique et en Asie, représente un chiffre d’affaires de 72 milliards de dollars.« Il était essentiel de trouver un partenaire capable de nous aider à nous développer en Europe, en soutenant notre stratégie ambitieuse notamment sur le plan des acquisitions », déclare Jean-Matthieu Biseau, PDG d’Opteven.« Nous allons faire bénéficier à Opteven de notre réseau européen pour l’aider à accélérer son développement à l’international par l’ouverture de filiales et l’identification de cibles potentielles pour réaliser sa première opération de croissance externe », annonce Marie Arnaud-Battandier, directrice générale chez Ardian Expansion.