Pas de nouvelle identité

Opel, Peugeot et Citroën dans le même giron...

... avec Renault

Il y a encore deux ans, le rapprochement entre deux groupes de distribution constituait un cas isolé. Depuis six mois, il s’agit véritablement d’une tendance de fond, dont l’ampleur était difficilement anticipable. Ainsi, après les groupes Lamirault et Schumacher Delieuvin et Figest (seulement pour les sites Renault, Dacia et Alpin), ce sont les groupes CAR Avenue et Andreani qui annoncent avoir conclu un rapprochement. Cette association reste conditionnée à l’autorisation préalable de l’Autorité de la concurrence.Concrètement,de ce nouvel ensemble, qui pèsera un volume de. Le groupe n’a pas souhaité communiquer le niveau de la prise de participation. En revanche,, CAR Avenue souhaitant capitaliser sur la notoriété du groupe Andreani en Alsace, comme il l’avait fait il y a dix ans après le rachat du groupe Oblinger.Par ailleurs, Christian Andreani va rejoindre le conseil de surveillance et le comité de direction de CAR Avenue. « Il s’attachera dans un premier temps à la parfaite intégration des affaires de son groupe dans le périmètre alsacien, dirigé par Jean-Louis Bouchez. Il sera en charge, au côté de Stéphane Bailly, du développement du groupe, de la coordination de la gestion de la relation client, du digital et de la croissance de l’activité occasion », est-il ainsi indiqué dans un communiqué.Ce rapprochement trouve son origine dans « la vision identique partagée par les deux dirigeants sur de nombreux sujets » et la complémentarité des marques distribuées en Alsace. Le groupe Andreani, qui a également un pied en Lorraine (Renault à Sarrebourg et Sarreguemines), commercialise. Il est notamment l’un des plus gros distributeurse (environ 2 000 unités en 2017), marque qu’il représente via 8 points de vente.CAR Avenue est solidement ancré en Alsace, en Moselle et en Meurthe-et-Moselle avec les marques, ainsi que Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Hyundai, Kia, Honda et Mini. « Cette association permettra à CAR Avenue, conformément à son plan stratégique, de renforcer ses positions sur le territoire alsacien, notamment avec les marques du groupe PSA », précise le groupe dirigé par Stéphane Bailly.Ce nouvel ensemble a donc pour caractéristique de distribuer les quatre marques françaises :