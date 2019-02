RCI Bank and Services a enregistré la meilleure performance de son histoire en 2018 avec un montant de nouveaux financements depar rapport à 2017. La captive du groupe Renault a totaliséde financement (+1,6%), dont. « Cette croissance s’explique par le développement de l’offre de services dédiés au véhicule d’occasion, ainsi que par la digitalisation de l’expérience client, avec notamment le lancement de la pré-acceptation en ligne en Allemagne et en Turquie », explique le groupe.RCI Bank and Services se félicite également d’unsur les volumes d’immatriculations des marques de l’Alliance sur son périmètre (soit 36 pays), contre 42,6% en 2017. Par ailleurs, le volume de services vendus s’établit à 4,8 millions de contrats, (+11,1%). RCI Bank and Services a commercialisé 1,4 service pour chaque véhicule immatriculé par les marques de l’Alliance sur son périmètre.« RCI Bank and Services réalise une année record grâce à une performance commerciale et financière en forte progression, cela se traduit par un résultat net de 1 215 millions d’euros en hausse de 12,8% par rapport à l’année dernière. L’entreprise a aussi su investir pour enrichir et digitaliser l’expérience de ses clients, tout en maintenant un niveau de rentabilité élevé affichant un retour sur fonds propres de 19,2% », déclare Clotilde Delbos, présidente de RCI Bank and Services.