Après une première édition organisée en avril 2018, la deuxième session du programme d’innovation interne « Spark » de RCI Bank and Services a réuni près de 180 collaborateurs du groupe, dans 3 villes différentes (Cologne, Curitiba et Paris). L’idée est de les faire travailler en équipe, en abolissant les silos, et de les faire transformer une idée initiale en un véritable projet, grâce à de nouvelles méthodes de travail issues de l’univers des start-ups. L’objectif ? Placer le client au cœur à chaque étape de la conception d’un nouveau service, les ouvrir à un écosystème externe innovant et développer leur qualité « d’intrapreneur ».« Le premier jour, en une minute seulement, les porteurs d’idées ont tenté de convaincre l’auditoire en présentant un nouveau produit ou service imaginé pour améliorer l’expérience du client. Après un vote de l’ensemble des participants, 29 idées ont été retenues et autant d’équipes se sont constituées », détaille le groupe avant de poursuivre : « Tout au long de la seconde journée, 30 mentors provenant de l’interne ou bien issus de l’écosystème des start-ups ont conseillé et challengé les participants pour vérifier l’adéquation de l’idée avec les attentes du client, évaluer leur business model et les aider à réajuster leur concept si besoin ».Chaque projet lauréat aura désormais la chance d’être expérimenté au sein de l'écosystème de RCI Bank and Services. « Avec cette seconde édition de Spark by RCI Bank and Services, ce sont déjà près de 10% des collaborateurs du groupe qui ont été formés aux nouvelles méthodes de travail agiles », précise un communiqué.