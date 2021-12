RCI Bank and Services a dévoilé ses résultats pour l’année 2020, trois jours après ceux de Renault, qui ont fait état d’une perte historique l’an passé. Dans un marché automobile mondial en recul de 19,4 %*, la filiale du groupe français avance « une performance commerciale et financière robuste ». Son résultat avant impôts s’est établi à 1 003 millions d’euros à fin 2020, contre 1 327 millions d’euros en 2019, soit une baisse de 24,4 % qui « résulte principalement de l’augmentation du coût du risque pour 176 millions d’euros, d’un effet de change négatif de 36 millions d’euros lié à la dévaluation du real brésilien et du peso argentin, et de la non-répétition des impacts positifs non récurrents liés à des cessions réalisées en 2019 », explique la banque.

Renault Zoe : bond de 104 % des dossiers de financement

Elle a financé l’an passé un volume total de 1 520 330 dossiers, soit une chute de 15,5 % par rapport à 2019, et généré 17,8 milliards d’euros de nouveaux financements. RCI Bank and Services a accompagné la croissance de Renault sur le marché des voitures électriques, avec 49 434 dossiers de financement sur la Zoe, soit une hausse de 104 % par rapport à 2019. L’activité de financement de véhicules d’occasion a affiché un recul plus limité, de 5,2 %, totalisant 349 243 dossiers en 2020 (part de 23 % des dossiers de financement).

1,8 service vendu par RCI Bank pour chaque véhicule immatriculé

Profitant dès le mois de juin de « la forte reprise commerciale des marques de l’Alliance », la banque du groupe Renault avance un taux d’intervention record à 47,5 % des immatriculations en 2020, contre 44,2 % en 2019. Celui-ci atteint 49 % pour Renault (+ 3,8 points), 48,7 % pour Dacia (+ 3,5 points) et 39,2 % pour Nissan (+ 1,8 point). RCI Bank and Services a commercialisé 4,6 millions de contrats de services en 2020 (– 9,6 %), soit 1,8 service vendu pour chaque véhicule immatriculé par les marques de l’Alliance sur son périmètre d’intervention (contre 1,5 service en 2019).

Digitalisation accrue et services de mobilité en 2021

Enfin, la société se félicite d'un Net Promoter Score (NPS) en hausse de 47 points en 2020. « Au cours du premier semestre, le Net Promoter Score de RCI Bank and Services était supérieur de 19 points par rapport aux autres captives automobiles, et de 27 points par rapport aux banques traditionnelles », avance la banque du groupe Renault.

En 2021, RCI Bank and Services se fixe pour objectif de proposer des parcours plus digitaux aux clients, de passer de la vente de voitures à la vente de kilomètres, « grâce au développement d’offres basées sur l’usage encore plus flexibles et packagées avec services, notamment basées sur le principe de l’abonnement ». Elle entend également consolider et optimiser son modèle économique, « en maintenant un haut niveau de profitabilité, en appliquant un strict contrôle de ses frais de structure et en utilisant au mieux ses principales sources de financement (dépôts, financements seniors, financements sécurisés) ». La filiale apportera aussi son expertise sur le financement automobile et la gestion des flottes au service de la nouvelle entité Mobilize, consacrée à la mobilité.

* Sur le périmètre d’implantation de RCI Bank and Services, soit 36 pays.