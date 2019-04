L’actualité est très riche pour le groupe RCM. Quelques jours après l’inauguration de son nouvel écrin Toyota à Valenciennes , l’opérateur a célébré l’ouverture d’une nouvelle concession Saga Mercedes-Benz à Fontenay-Le-Comte (85). Les équipes commerciales et après-vente ont investi les lieux début mars.Ce point relais, qui s’étend sur superficie de 676 m, est consacré à la vente et l’entretien rapide des véhicules neufs, d’occasion et utilitaires de la marque allemande. Situé dans une ancienne gendarmerie, il se distingue par l’appellation Mercedes-Benz « Café », afin de se positionner comme un lieu « d’échange et de convivialité au cœur de Fontenay-Le-Comte ».Le 28 mars 2019, Ronan Chabot reprenait la direction du Nord de la France pour inaugurer son nouveau point de vente Mercedes-Benz d’Arras . Cet écrin de 1 710 m(dont un showroom de 860mpour le VN) est implanté sur un terrain de 8 992m. Cette ouverture s'inscrit dans le plan de rajeunissement des concessions Saga Mercedes-Benz dans le Nord, amorcé en 2015 à Valenciennes.Deux nouvelles installations sont prévues à