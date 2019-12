C’est un fait, le marché français du freinage en après-vente est depuis longtemps considéré comme mature et hautement concurrentiel, notamment quand il s’agit d’aborder les produits que sont les plaquettes et les disques. Ajoutez à cela le fait que le kilométrage moyen annuel parcouru par les Français a, depuis quelques années, tendance à baisser et, au final, vous obtenez un marché oscillant, selon les sources, entre – 3 et – 1 %. Pire, pour Richard Soriano, manager France, Belgique, Afrique du Nord chez Brembo Aftermarket, « au premier trimestre, le marché français du freinage a affiché une baisse de 3,5 à 4 % ». Pourtant, cette famille de produits continue de truster le top 3 des ventes de pièces de négoce en après-vente… Surtout quand il s’agit de plaquettes et de disques. En effet, l’une des particularités du marché est qu’il existe un fossé entre, d’une part, les produits de grandes ventes, plaquettes et disques, et, d’autre part, les étriers et autres pièces hydrauliques. Si le marché annuel des plaquettes de frein en après-vente est d’environ 10 millions d’unités et celui des disques, de 6,7 millions, les chiffres sont bien moins vertigineux sur les autres pièces de freinage. « Sur les étriers, nous sommes environ à 750 000 unités, car le taux de remplacement est assez faible et l’échange standard sur ce produit n’est pas négligeable, avec quelque 70 % du marché, précise Gilbert Soufflet, responsable communication et événements France de ZF Aftermarket. Les étriers reculent également, de 1 à 2 %. » Quant aux pièces hydrauliques (flexible, câble, liquide) et capteurs, ils ont encore moins de poids en rechange. Surtout dans la rechange indépendante, c’est-à-dire hors du circuit des constructeurs.

La rechange constructeur domine sur les pièces hydrauliques

C’est bien là tout le paradoxe du freinage. Lorsqu’il s’agit de pièces dites « consommables », l’Independant After Market (IAM) tient la corde, avec plus ou moins 60 % de part de marché. En revanche, pour l’hydraulique, c’est exactement l’inverse : la rechange constructeur domine largement. Pourtant, c’est justement sur ces pièces périphériques que les équipementiers jouent aujourd’hui leurs gammes, afin de compenser la baisse des pièces historiquement porteuses de chiffre d’affaires. « Ces pièces ne permettront pas de couvrir les pertes sur les disques et les plaquettes, mais ça représente un potentiel de 15-20 % d’augmentation sur les années à venir, surtout sur les flexibles et les capteurs », indique Arnaud Pénot, responsable du marketing et de l’administration des ventes de Bilstein Group en France. Seulement voilà, d’un canal de réparation à l’autre, les pièces hydrauliques ne trouvent pas forcément le même écho…

« Des produits peu “stockés” »

Certes, la mise en place d’un contrôle technique plus drastique a jeté la lumière sur les flexibles et les capteurs durant les six derniers mois de 2018. Seulement, pour en détecter les défauts, il faut démonter et donc être un peu mis devant le fait accompli. Pour limiter le temps d’intervention, le réparateur a besoin de réactivité et de se faire rapidement livrer les produits. Problème : « Ce sont des produits qui ne sont pas très “stockés” chez les distributeurs et assez peu sur les plateformes. Donc, pour compenser et répondre à leur besoin d’instantanéité, les réparateurs indépendants font appel aux constructeurs ! », explique Arnaud Pénot. De fait, d’après Bilstein Group, 25 % des achats, hors pièces captives, se font chez le constructeur. Pourtant, flexibles, capteurs et autres liquides ou étriers sont, depuis longtemps déjà, dans les gammes freinage des équipementiers. Leur tort sans doute : ne pas avoir poussé ces pièces au profit des plaquettes et des disques. « Les équipementiers qui s’en sortiront sont ceux qui deviendront prescripteurs et pas seulement des fournisseurs de pièces, assure Arnaud Pénot. En fait, nous sommes globalement très forts en marketing, mais le réparateur, lui, veut qu’on lui parle du produit et qu’il soit disponible. Du coup, beaucoup continuent encore à acheter chez le constructeur. »« Cependant, ce qui est frappant dans la rechange, notamment dans les centres-autos, c’est leur capacité à formuler des forfaits, des offres packagées, souligne Richard Soriano. Ma vision, c’est que le freinage est une grosse famille de produits pour eux. Donc, en mettant en place des forfaits, ils arrivent à bien se positionner et à fidéliser leur clientèle. »

La rechange indépendante fait des merveilles

« Ça embêtait les distributeurs »

Selon différentes données, les parts de marché en rechange sont détenues à 56 % par l’IAM et à 44 % par les Original Equipment Supplier (OES). Mais en matière de freinage, une fois encore,. « Les pièces de grandes ventes comme les plaquettes et les disques vont avoir un canal de distribution différent des pièces techniques périphériques, car celles-ci seront plus identifiables et disponibles auprès des constructeurs, souligne Bérenger Léonard, responsable des ventes et de l’e-commerce pour la division après-vente d’ Aisin Europe . Les pièces de grandes ventes, elles, sont beaucoup plus vendues auprès des MRA, voire sur le Web. »

Le stockage, évidemment, joue un rôle essentiel dans la chaîne de valeur d’une pièce. Une pièce peu demandée, c’est une pièce immobilisée en stock, qui coûte de l’argent et n’en rapporte pas. A l’heure où la plupart des distributeurs choisissent justement de rationaliser leur stock, le moment est mal choisi pour stocker à tout va des pièces dont le taux de rotation est limité. « Les flexibles, par exemple, étaient jusque-là mal identifiés, parfois vendus par deux. Ça embêtait les distributeurs, explique Arnaud Pénot. Nous, nous avons de 10 à 15 % de progression sur ces produits-là depuis deux ans, mais nous avons intégré 100 % du stock. Nous ne sommes pas sur le volume des disques, bien sûr, mais ça permet de stabiliser le marché. » Même si les équipementiers communiquent davantage sur ce type de pièces et œuvrent à rationaliser leurs gammes, pas facile d’obtenir une oreille attentive sur des produits qui n’assurent pas, a priori, des volumes énormes. « En tant qu’équipementiers, nous essayons de faire de la pédagogie pour vendre autre chose que les disques et les plaquettes et mieux mettre en avant les capteurs, flexibles, étriers et même le nettoyant freinage, explique Philippe Astier, responsable du marketing Europe du Sud de Delphi Technologies. Nous faisons le maximum, mais nous avons nos limites et l’objectif est de parler avec les groupements pour qu’ils prêchent la bonne parole auprès des réseaux. Toutefois, aujourd’hui, quand on fait une offre commerciale, même auprès des gros groupements, ce qu’ils veulent, ce sont surtout des pièces “20-80”. » A titre d’exemple, Aisin avoue vendre huit fois moins de produits hydrauliques que de plaquettes… On est loin, très loin, des 20 produits permettant de réaliser 80 % du volume !

Le temps d’avance des réseaux des constructeurs

Ainsi, pour Philippe Astier, « les constructeurs ont plus de moyens pour stocker » : « Les personnes qui travaillent aujourd’hui pour les plateformes des constructeurs viennent tous de la rechange. Ils savent comment ça marche. Ils ne partent pas de zéro et ont plus de latitude pour stocker toutes les pièces d’un véhicule afin qu’elles soient disponibles tout de suite dans le réseau et dans des quantités suffisantes sur leurs plateformes. Ça leur donne une longueur d’avance. Ils ne se posent pas la question de stocker un flexible, même si le volume est moins élevé. Ils stockent tout, alors que l’IAM doit faire des choix. »

Les courbes des parts de marché pourraient s’inverser

A contrario, du côté de la rechange constructeur, la culture de la marque est telle que toutes les prestations, sur les « consommables » comme sur les pièces beaucoup plus techniques, doivent être maîtrisées et assumées de bout en bout. Sans compter que les réseaux de réparation des constructeurs bénéficieront toujours d’un temps d’avance dans les technologies les plus récentes. Une culture de la marque forcément impossible à mettre en place quand on a pour principale particularité d’être multimarque, comme c’est le cas dans l’univers de la rechange indépendante. Et sans oublier aussi que, sur la pièce technique, il existeafin qu’il y ait toujours un volume de pièces suffisant pour la rechange, surtout pendant les périodes de garantie.

Une philosophie du stock que les constructeurs ne remettent pas en cause, malgré leur positionnement dans le multimarque. Moralité : pour certains équipementiers qui continuent de vouloir asseoir leur rôle de systémier (ou assembleur) du freinage en proposant à l’IAM d’autres produits que des plaquettes et des disques, les courbes des parts de marché pourraient bien s’inverser à l’avenir. « D’ici à 2040, elles seront détenues à 61 % par les constructeurs et à 39 % par l’IAM », conclut Philippe Astier.