Après la gestion des congés de juillet et d’août, les entreprises du secteur automobile vont très certainement devoir composer avec une hausse de l’activité dès le début du mois de septembre. Un pic que certains concessionnaires et garages ne pourront pas forcément absorber par manque de collaborateurs spécialisés au sein de leurs structures. Afin de répondre à la problématique de recrutement de mécaniciens, carrossiers et peintres, observée depuis déjà quelques années, ainsi qu’aux fluctuations de plus en plus prononcées du marché automobile, la société Mon Spécialiste Auto a lancé fin 2021 un service inédit, baptisé MSA Staff. Spécialisée dans l’inspection automobile et le convoyage depuis 2017, l’entité fondée par Sacha Sardo et Jean-Michel Cochet a développé une plate-forme mettant en relation les entreprises et les techniciens issus de son réseau. MSA dit travailler avec plus de 1 000 indépendants, principalement des mécaniciens et des carrossiers, qui couvrent l’ensemble du territoire français.

« Le volume d’inspections de voitures chez nos clients a diminué au cours des derniers mois en raison de la baisse de production de véhicules neufs. Nous estimons que les restitutions automobiles sur l’activité longue durée ont chuté d’environ 30 %, informe Sacha Sardo. Notre réseau d’indépendants était donc en attente de missions, et environ 20 à 30 % d’entre eux sont réaffectés dans le cadre de l’activité MSA Staff. Celle-ci est complémentaire et leur permet de travailler avec de nouveaux clients. »

Des missions de 1 jour à 6 mois

Le service MSA Staff répond principalement aux besoins des groupes de distribution, des centres-autos et des acteurs du remarketing VO. « Nous ne nous positionnons pas sur le marché du CDI ou de l’apprentissage. Nous intervenons comme une variable d’ajustement afin de répondre aux besoins ponctuels de ces entreprises, soit pour combler un départ, une absence, un arrêt de travail, soit pour répondre à un pic d’activité », détaille le dirigeant. Mon Spécialiste Auto revendique à ce jour une quinzaine de clients réguliers sur cette activité et annonce avoir dépassé la barre des 10 000 journées travaillées depuis le lancement du service en octobre 2021. Dans ce cadre, les missions peuvent s’étaler sur des périodes allant d'un jour à six mois. « Nous sommes principalement sollicités sur des profils de mécaniciens, soit pour faire du service rapide (pneumatique, freinage, révision, vidange), soit pour intervenir sur des prestations plus lourdes et plus complètes (embrayage, amortisseurs…). Nous avons aussi une forte demande sur des profils de carrossier-peintre », indique Sacha Sardo. Le groupe allemand Auto1, spécialisé dans le rachat et la revente de voitures d’occasion, fait également appel au service MSA Staff pour recruter des inspecteurs automobiles et des acheteurs VO.



20 % de techniciens itinérants couvrent toute la France

Le distributeur ou le garage détaille la mission, la durée, le lieu et les objectifs de temps facturés sur la plate-forme MSA Staff. Une notification est ensuite envoyée via l’application mobile auprès des entrepreneurs référencés qui couvrent la zone géographique concernée. Chaque technicien détermine son prix et sa tarification. « Environ 80 % des mécaniciens interviennent dans un périmètre de 50 km autour de chez eux, et 20 % sont prêts à couvrir la France entière pour des missions plus longues, d'un à six mois », précise le cofondateur. Pour cette mise en relation, Mon Spécialiste Auto perçoit une commission sur la mise en relation correspondant en moyenne à 25 % de la prestation totale facturée. Dans les prochains mois, la société entend étoffer en nombre son réseau d’indépendants et diversifier les profils des professionnels partenaires. Elle recherche notamment des mécaniciens poids lourds et des mécaniciens habilités à intervenir sur des véhicules électriques.