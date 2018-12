Des centaines de transactions par mois

Les opérations s’accélèrent sur le marché de « l’achat vente de véhicules d’occasion » entre particuliers. Un mois après l’annonce du rachat de la start-up française Carizy par Renault, la société Reezocar vient de finaliser un partenariat stratégique avec CGI Finance, filiale de la Société Générale. Un autre acteur, Kyump, va également lancer une levée de fonds en janvier 2019. Le marché continue de se consolider.CGI Finance entre donc dans le capital de Reezocar en prenant une participation minoritaire. Un capital dans lequel on retrouve ViaID (filiale de Mobivia), Kima Ventures (fonds d'investissement de Xavier Niel), les dirigeants et fondateurs de la société ainsi que d’autres investisseurs. Après une première « levée d’amorçage » de 500 000€ en 2014, suivie d’une deuxième plus conséquente en 2016 (3M€), il s’agit de la troisième levée de fonds pour la start-up. Au global, Reezocar annonce avoir bénéficié, « soit la plus grosse levée de fonds réalisée en faveur d’une start-up automobile en France », indique Laurent Potel, co-fondateur et CEO de Reezocar.Le rapprochement avec CGI revêt à la fois une dimension capitalistique mais aussi commerciale. « Grâce à CGI Finance, nous disposerons du plus large catalogue de formules de financement (crédit, crédit ballon, LOA) et des meilleurs outils digitaux pour permettre de réaliser une vente à distance optimale, de la recherche jusqu’à la livraison du véhicule à notre client » poursuit Laurent Potel. CGI va logiquement devenir prédominant dans les opérations de financement réalisées par Reezocar mais ce dernier continuera de travailler avec Viaxel, comme « deuxième financeur », suite à l’accord conclu en juin 2017 avec Crédit Agricole Consumer Finance . D’ici à trois ans, la start-up envisage de, en misant notamment sur la montée en puissance de la LOA sur les VO.« Depuis notre création il y a quatre ans, nous avons été approchés à de nombreuses reprises, soit dans le cadre d’une prise de participation majoritaire ou d’un rachat complet. Deux options que nous avons toujours refusées. Avec CGI, nous pourrons nous appuyer sur une expertise métier dont nous n’aurions pas pu bénéficier avec un fonds d'investissement », expose Laurent Potel. CGI Finance apportera « son expérience digitale et un parcours client en ligne complet » mais également sa connaissance du marché de l’occasion, sur lequel la filiale opère depuis 2015 via sa plateforme en ligne Vivacar.fr « Le projet industriel commun aux deux sociétés est d’associer leurs savoir-faire pour former un leader de la transaction automobile sur Internet en France. Cet investissement entre directement dans la stratégie de CGI Finance d’adresser le financement automobile via internet, initiée en 2015 avec le lancement de la place de marché vivacar.fr, tout en maintenant sa position de leader sur son marché historique de financement des ventes véhicules neufs et véhicules d’occasion en concessions automobiles », commente Jean-Hugues Delvolvé, directeur général de CGI Finance.Reezocar revendique à ce jour un volume de. La société annonce plusieurs milliers de transactions par an et plusieurs centaines par mois.