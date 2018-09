La région autonome des Baléares pourrait être la première à prendre une mesure radicale anti-diesel. Selon le projet de loi du changement climatique et de la transition énergétique approuvé par le gouvernement des Baléares, il est question d'interdire les diesels à la circulation sur toutes les îles, à l'exception de ceux qui y seraient déjà en circulation. Plus clairement,Outre cette mesure, le gouvernement des Baléares souhaite aussi interdire à la vente tous les véhicules polluants à compter de 2035., pour atteindre 100% dès 2035.Ce projet de loi est actuellement en train de créer un certain émoi du côté de Madrid . L'Association des fabricants espagnols de véhicules (Anfac) annonce en effet que le problème est justement "non pas le diesel, mais les véhicules anciens en circulation" et qu'en outre, "cette interdiction est régressive, discriminatoire et contraire à la politique européenne". La fédération des transports des Baléares n'en pense pas moins, tout comme l'association locale des concessionnaires automobiles, l'association des loueurs, etc., une affaire provisoirement mise en sourdine pour cause d'élections municipales. La Norvège voudrait faire de même en 2030, tout comme la Wallonie. Les Pays-Bas veulent quant à eux interdire la vente de véhicules thermiques à compter de 2030. Une mesure qui devrait devenir concrète en 2040 en France.