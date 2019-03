En plus du traditionnel salon de la reprise et de la création d'agences, qui se tient chaque année au mois de novembre, Renault est devenu depuis l’édition 2017 un exposant régulier du salon Franchise Expo Paris. Une présence atypique et remarquée, au milieu des enseignes de centre-auto, motivée par la volonté d’attirer de nouveaux entrepreneurs, « ayant une expérience du commerce et de la réparation automobile », pour renforcer le réseau d’agents. Chaque année, plus d’une centaine d’agences Renault sont à reprendre.La marque propose à chaque nouvel entrant sélectionné d’intégrer « l’Ecole des agents », soit une formation de 4 semaines en commerce et gestion, entièrement gratuite. L’entrepreneur est ensuite accompagné et conseillé par son concessionnaire de rattachement et par la direction régionale Renault.En France, au 1er janvier 2019, le réseau Renault dénombrait, soit 66 de moins qu’à la même date l’an passé. Celui-ci se contracte d’année en année. Ils étaient encore plus de 4 000 recensés dans l’Hexagone en 2013.