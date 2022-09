Dans un contexte industriel automobile des plus ombragés, lié à la crise des semi-conducteurs, quelques éclaircies s’annoncent pour l’usine Sovab de Renault Batilly en Meurthe-et-Moselle. Dans le cadre de l'accord triennal « Re-nouveau France 2025 » portant sur la stratégie industrielle ancrée dans l'Hexagone, la direction du site du groupe automobile a lancé au 1er juin 2022 une deuxième campagne de recrutement.

Renault Batilly recrute 100 personnes

Il s'agit de 100 nouvelles embauches en CDI, en plus des 50 annoncées en mars dernier qui seront d’ailleurs contractualisées d'ici fin juin. La centaine de postes, tous profils confondus, techniciens, roboticiens, logisticiens, qualiticiens, etc, est déjà ouverte. Notons qu’actuellement les effectifs comptent 1 805 salariés, aidés de 600 à 700 intérimaires réguliers. Ce personnel fera partie du vivier prioritaire de recrutement de par ses compétences et ses connaissances des process de production. Miguel Valle, directeur de l'usine lorraine, se dit « heureux de pouvoir franchir un pas supplémentaire avec 100 embauches additionnelles. Ces dernières témoignent une nouvelle fois de la volonté de Renault Group de renforcer les compétences dans la durée et de préparer l'avenir grâce au savoir-faire des collaborateurs de l'usine ».

Le nouveau Renault Master (2024)

Sovab produit actuellement le Renault Master et s’est vu confirmer l’attribution du successeur de cet utilitaire, qui verra le jour en 2024 et dont le nom de code interne est pour l’instant XDD. Il gardera potentiellement le même nom, mais le renouvellement de ce véhicule, le plus vendu en France en mai 2022, sera total.

« La nouvelle est incroyable. Ces embauches et le fait d’avoir attribué le remplaçant du Master vont permettre ni plus ni moins d’assurer l’activité de Batilly pour les 15 prochaines années. Cela marque un fort ancrage territorial », soutient Slobodan Petronijevic, le responsable communication de l’usine. Et d’ajouter : « Nous avons la chance d’avoir un véhicule qui est très prisé en France et en Europe. Le carnet de commandes est plein, ce qui nous donne une visibilité sur plusieurs mois. Nous tournons en 3-8 à 740 véhicules en production par jour, le rythme est soutenu, et c’est une chance en ce moment. Et ce, même avec toutes ces pertes que l’on encaisse depuis plus d’un an entre les différentes crises de composants électroniques ». Pour soutenir les projets, une troisième vague de recrutement semble être aussi dans les cartons...