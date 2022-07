Après avoir produit 98 millions de moteurs et de boîtes de vitesses depuis sa création en 1958, l’usine Renault de Cléon est engagée dans ce qui s'apparente à sa plus profonde transformation. Temple du moteur thermique, le site veut devenir soixante ans plus tard le plus grand outil industriel de groupes motopropulseurs électriques en France, selon la direction de Renault. Notons que l’usine de Cléon fabrique depuis 2015 déjà le moteur électrique des Zoe, Kangoo et Master ZE, ce qui a représenté 34 % de son activité totale en 2021 (317 716 unités). À l’occasion de l’inauguration le 5 juillet 2022 en grande pompe d’une nouvelle ligne de production dédiée au moteur électrique ePT-160 kW, qui doit équiper la nouvelle Mégane E-Tech Électrique (assemblée à Douai), Renault Group a abreuvé la presse, les élus locaux et les investisseurs de plans et chiffres prometteurs.



Depuis 2018, le constructeur automobile assure avoir injecté 620 millions d’euros dans la reconversion du site de Cléon (Seine-Maritime) afin de tendre vers un premier ratio de production de 600 000 moteurs électriques et 510 000 moteurs hybrides par an à partir de 2024 ; soit une capacité annuelle de plus d’un million d’unités. Mais le but ultime est de basculer l'intégralité de son activité vers le 100 % électrique dès 2030, avec plus d'un million de moteurs sortis des lignes. La disparition des mécaniques thermiques étant actée pour Renault cinq ans avant la fin de leur vente programmée en Europe. « Cette transformation est sans précédent. Ce n’est pas qu’un site de production qui évolue mais tout un écosystème de la mobilité qui est en train de se mettre en place, associant nos collaborateurs, nos partenaires sociaux et nos parties prenantes locales » insiste Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel de Renault Group.

Trois nouveaux moteurs 100 % électriques à Cléon

La visite des lieux a donc démarré par la présentation d'un plan à cinq ans. En plus des moteurs 5AX de la gamme ZE (mars 2015), des moteurs 5DH de la gamme hybride E-Tech (janvier 2021), trois moteurs 100 % électriques seront désormais de la partie. Si la production du moteur 6AM* de la Mégane E-Tech (ePT-160 kW) développé dans le cadre de l'alliance Renault-Nissan a démarré le 1er mars 2022, le bloc 6AK de la future R5 électrique (assemblée à Douai) occupera un nouvel espace dédié de 8 000 m2 dans le bâtiment G à compter de 2024. Enfin, un moteur électrique de 200 kW conçu et développé avec Valeo, le 7A, prendra aussi ses quartiers à Cléon à partir de 2027. En attendant, l'ePT-160 kW a également trouvé refuge dans un espace rénové de 8 000 m2 abritant autrefois la ligne de production de boîtes de vitesses manuelles. Cet atelier comprend quatre lignes d’assemblage et deux lignes de bobinage d’une capacité annuelle de 120 000 moteurs, pouvant monter à 240 000. Concernant la pièce, il s’agit d’un moteur synchrone à rotor bobiné (et non à aimants permanents), une technologie sur laquelle Renault mise depuis dix ans. Le moteur de la Mégane électrique est 25 % plus compact et 15 % plus léger que celui de la Zoe. Il offre aussi davantage de puissance (96 et 160 kW) et de couple (300 Nm). Avec des équipes établies en 3 x 8, 450 moteurs ePT-160 kW sont actuellement conçus chaque jour, sachant qu’un produit est monté et livré selon un processus de fabrication compris entre 3 et 5 heures.



À LIRE. Renault-Nissan-Mitsubishi. 35 véhicules électriques lancés d'ici 2030.

Former sur l'électrique est essentiel

Selon Jose Vicente de los Mozos, Renault Group a choisi d’implanter cette nouvelle production électrique à Cléon « contre quelques économies à Douai, certes, mais la compétence se trouve ici ». Notons que des procédés sont similaires entre la production de moteurs thermiques et celle de moteurs électriques, comme les métiers de la fonderie. D’autres, en revanche, sont très spécifiques à l'électrique, tels les processus de bobinage. Pour accompagner cette transition d’envergure, les 3 228 salariés du site vont tous devoir passer par la case formation. Lors de l’inauguration a donc été présentée l'e-Mobility Academy, dédiée aux nouveaux métiers de l’électrique. L'école accueillera ses premiers stagiaires au cours du mois de juillet 2022. Conducteurs de ligne, techniciens de maintenance, chargés d’affaires ou encore ingénieurs se rendront ainsi dans de petites classes pour acquérir davantage de pratique grâce à des lignes-écoles et en connaître tous les secrets. Plus particulièrement les causes et défauts potentiels. Les parcours peuvent varier de 19 à 31 jours selon les spécificités métiers, et les promotions n'excéderont pas six élèves. Tous les collaborateurs devront, quoi qu’il arrive, être formés d’ici à 2030 pour accompagner les ambitions de la direction.

« Personne ne sera laissé de côté. Cette académie est le parfait outil pour donner du temps à la formation, mais aussi à la reconversion de nos collaborateurs et aux nouveaux arrivants », souligne le dirigeant.

Le dispositif académique est accompagné de cent nouvelles premières embauches en 2022. On promet que d’autres campagnes de recrutement pour le site de Cléon seront annoncées dans les prochains mois et années. « Il n’y aura pas d'impact sur l’emploi, mais nous devons essentiellement travailler sur la reconversion de nos collaborateurs », appuie Jose Vicente de los Mozos.



* Ce moteur sera aussi celui du futur modèle du segment C de Renault.