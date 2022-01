Le départ a été timoré. Très timoré. La faute principalement à un style qui ne tranchait pas vraiment avec celui de la génération remplacée. Présentée au salon de Genève 2019 et commercialisée en juin de la même année, la Renault Clio V n’a pas tout de suite fait tourner les têtes. « Dans le showroom, les gens passaient devant sans s’apercevoir que c’était un nouveau modèle », constatait Pascal Grenet, de Bodemer Auto, à Cherbourg, lors de notre passage dans la concession à l’été 2019. Pour un œil non averti, il est vrai qu’il est toujours difficile de faire vraiment la différence entre les deux modèles. « Nous avons décidé de capitaliser sur le design, un des succès de Clio IV », soutient Elena Souiller-Fedorenkova, chef de produit des gammes A et B chez Renault. Pour lutter contre ce relatif désintérêt, beaucoup de distributeurs ont privilégié les essais dès le lancement.

« La révolution est vraiment à l’intérieur. Un essai sur route permettait de faire découvrir aux clients toute la différence entre les deux générations », souligne Nicolas Fourrage, président du groupe éponyme à Saint-Nazaire.

D’une très courte tête

Aujourd’hui, cette génération est bien implantée. Fin juin, la Clio V dominait le marché français d’une très courte tête, s’imposant face à la Peugeot 208 comme la voiture la plus vendue de France, avec 38 884 immatriculations, soit une part de marché tous modèles confondus de 5,43% (38 863 unités pour la 208). Les cartes grises ont été adressées à des particuliers dans 31,8% des cas, à des sociétés dans 25,1%, à la location de courte durée dans 14,2% et aux loueurs de longue durée dans 10,6%. Enfin, 15,5% des Clio V immatriculées l’ont été en véhicules de démonstration.

Depuis quelque mois, le constructeur a mis les outils commerciaux nécessaires pour contrer les attaques de la concurrence. « Nous pouvons atteindre les 12 à 13% de remise sans trop de difficulté, lâche le réseau. Ça nous permet de séduire les particuliers. » « Sur les professionnels, c’est plus compliqué, reconnaît Matthieu Coulon, directeur des ventes à Charleville-Mézières (groupe AG Automobiles). Peugeot a été très fort dès le lancement de la 208 et nous observons depuis quelque temps une attaque frontale de la Citroën C3. » « D’un point de vue commercial, le segment B est élastique, constate Nicolas Fourrage. Dès qu’il y a un soutien du constructeur, les ventes repartent. »

Le constructeur reste très discret sur les chiffres, communiquant seulement sur le mix essence-diesel (63-36), sans rentrer dans les détails. « Le TCe 100 est le moteur cœur de gamme, suivi par le dCi85, qui séduit principalement les flottes », glisse Elena Souiller-Fedorenkova. Ces deux motorisations représentent plus de 60% des ventes de la gamme. » Le constructeur reste aussi discret sur la répartition des finitions.

« La version Zen [deuxième niveau sur cinq] et sa déclinaison business pour le marché des professionnels couvrent 60% des ventes, révèle Elena Souiller-Fedorenkova. Il est suivi à 30% par la finition Intens. »

Les niveaux de haut de gamme RS Line et Initiale Paris, pourtant disponibles sur une large gamme de motorisations (TCe 100, TCe 130 et dCi 115) peinent à séduire les clients. Une situation qui contraste avec celle de Peugeot, chez qui le haut de gamme GT Line représentait, fin février, soit six mois après le lancement de la 208, 40% du mix. Sans donner plus de précision, Renault note des ventes de RS Line et d’Initiale Paris « supérieures à ce qui existait sur Clio IV ».

E-Tech en approche

Le marché des polyvalentes du segment B est probablement le marché où les clients sont les plus fidèles. La Clio n’échappe pas à la règle. Le taux de fidélité est de 50%, voire plus chez certains concessionnaires, comme à Charleville-Mézières. « J’ai beaucoup de Clio sur mon parc VO », observe Matthieu Coulon, chez qui le taux de fidélité à la marque dépasse 75%. « La Clio IV nous a permis de faire beaucoup de conquête », rappelle Elena Souiller-Fedorenkova. Les clients hésitent-ils avec un Captur ou une Mégane ? « Le Captur a sa clientèle bien à lui, mais dans certains cas, des possesseurs de Mégane se tournent vers la Clio », constatent les distributeurs interrogés.



Le réseau compte beaucoup sur la Clio E-Tech (version hybride), lancée en juin dernier. Si Renault ne dit officiellement rien des ambitions placées dans cette version – « nous souhaitons qu’elle figure dans le top 3 des motorisations », annonce Elena Souiller-Fedorenkova –, les concessionnaires parlent d’une part de 20%, ce qui correspond peu ou prou au poids de la Renault Zoé par rapport à l’ensemble Clio-Zoé ou à celle de la Peugeot e-208 face à sa version thermique (*avant la prime à la conversion). « Nous avons un très bel outil pour faire de la conquête, souligne Matthieu Coulon. Ça va nous permettre de proposer une alternative à la Toyota Yaris. » Le sujet ne serait pas complet sans parler de la Clio IV, qui, avec le lancement de la cinquième génération, est devenue... Clio Génération. « Nous avons passé les dernières commandes en juin, indique Nicolas Fourrage. C’est un très bon produit d’appel, qui s’adresse à une autre clientèle que celle de Clio V. Il y a une forte demande du réseau pour ce modèle. » À fin juin, il s’en était immatriculé 7 863.



« Un bel outil de fidélisation »

Nicolas Fourrage, président du groupe éponyme à Saint-Nazaire et à la Baule, en Loire-Atlantique.

Quel a été l’accueil de la Clio dans votre concession ?

Le démarrage a été assez lent, mais c’est de l’histoire ancienne. La Clio V a trouvé son public, principalement des possesseurs de Clio IV. Ils retrouvent esthétiquement un modèle assez similaire, mais qui a progressé à l’intérieur, notamment sur l’équipement et la qualité perçue, et qui a beaucoup gagné en performances et au plan technologique. C’est pour nous un bel outil de fidélisation, car la Clio IV avait déjà fait le travail de conquête. Nous attendons beaucoup de la Clio E-Tech Hybrid, qui va être un accélérateur de carrière.