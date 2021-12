Entré chez Renault en 1990

Ali Kassaï Koupaï a quitté le groupe Renault le 30 juillet dernier sur démission, après trente et un ans passés au service du constructeur français. Selon nos informations,ce qui l’a poussé à prendre cette décision à l’âge de 59 ans.Il a officialisé sa décision sur LinkedIn via un long post dans lequel il remercie les « nombreux collaborateurs » avec qui il a « eu le plaisir de travailler » au cours de « ces trente et une années ». Se disant « fier du chemin parcouru » et « satisfait de quitter » l’entreprise « à un moment où tous nos efforts commencent à montrer les premiers signes de redressement après la crise récente », il estime que « le groupe a beaucoup de potentiel », notamment grâce « à ses partenaires Nissan et Mitsubishi Motors », et qu'il « le montrera dans les mois et années à venir, plus vite qu’attendu ».À LIRE. Ivan Segal (Renault) : « Une courbe de croissance prometteuse » Après avoir obtenu son baccalauréat en 1980 à Téhéran (Iran), Ali Kassaï Koupaï a ensuite intégré l’Institut national des sciences appliquées de Lyon pour décrocherEntré dans l’entreprise en juillet 1990 en tant que chef de projet recherche, il a grimpé les échelons jusqu’à devenir membre du comité exécutif et vice-président exécutif en charge des programmes et produits. Concrètement, cette figure du top management Renault définissait notamment le plan produit du constructeur, soit un poste hautement stratégique.