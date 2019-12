Deux hommes, un entretien d’une heure et demie, à l’ambassade de France, …Le Journal du Dimanche a rapporté, dans son édition du 17 novembre 2019, que l’ancien président Nicolas Sarkozy aurait profité d’un déplacement officiel à Tokyo (représentant français à la cérémonie d'investiture du nouvel empereur du Japon) pour rencontrer Carlos Ghosn. « Nous avons eu une longue conversation, aurait-il confirmé à l’hebdomadaire. J'aurais jugé indigne d'être là et de ne pas essayer de le voir ». Rien de plus n’a évidemment filtré de cette rencontre très confidentielle, survenue le 21 octobre 2019. Selon le JDD, le feu vert avait été donné en amont par Emmanuel Macron.

Quinze de prison

Une marque d’attention et un premier soutien de taille pour l’ex-patron de l’alliance Renault-Nissan déchu, depuis son interpellation le 19 novembre 2018 alors qu’il atterrissait à Tokyo. Libéré sous caution après 130 jours de détention, Carlos Ghosn est sous le coup de 4 inculpations et risque 15 ans de prison. Rappelons qu’il clame toujours son innocence depuis le début et qu’il martèle être victime d’une machination. De plus, il est soumis à un contrôle judiciaire des plus strictes depuis le 25 avril : assigné à résidence, interdiction de voir sa femme Carole Ghosn, etc. L’ancien PDG attend désormais son procès. D’après un avocat japonais non impliqué dans la défense, « le cas Ghosn fut un énorme choc mondial qui révèle de très gros problèmes dans le fonctionnement de la justice japonaise. Cette affaire n’aurait jamais dû exister. On ne peut que penser que le but ultime était d’arrêter Carlos Ghosn ».

Un jugement en France

Et c’est tout l’objet d’une tribune publiée, aussi, dans Le Journal du Dimanche. Une vingtaine de parlementaires français, majoritairement de droite et du centre, dont le nouveau président du parti Les Républicains Christian Jacob, ont ainsi demandé le rapatriement de Carlos Ghosn en France.

« Nous demandons à l'État français de mettre tout en œuvre afin que Carlos Ghosn soit rapatrié en France pour y être jugé dans le cadre d'un procès équitable ».

Et d’ajouter : « Carlos Ghosn n'est ni au-dessus des lois, ni redevable d'une justice d'exception, mais il a droit à la justice. Or, depuis le début de l'affaire, les traités internationaux sur les droits de l'Homme que le Japon, pays membre du G7 a ratifié, ont été violés à plusieurs reprises ».

La justice japonaise dénoncée

Les signataires dénoncent la longueur et la brutalité de sa détention et l’acharnement judiciaire. Selon eux, « il ne fait désormais plus de doute que ce qui se joue est avant tout l'épisode d'une guerre économique, qui vise, par tous les moyens, à se défaire de la tutelle française sur Nissan. En effet, la feuille de route de Carlos Ghosn avant son retrait des affaires était connue depuis le début de l'année 2018 : il s'agissait de procéder à davantage d'intégration entre les constructeurs, ce dont les Japonais ne voulaient pas ». A lire Carlos Ghosn : la contre-attaque de ses avocats.



Alors que les parlementaires ont exhorté l'Etat français à tout faire pour assurer un procès équitable en France, le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire leur a opposé une fin de non-recevoir, se refusant à toute "ingérence" de la France dans ce dossier au Japon, un "Etat souverain et Etat ami". Il a estimé que lui et le gouvernement français avaient fait "tous les choix qui étaient respectueux de la présomption d'innocence de Carlos Ghosn et de la justice japonaise".