L’occasion était bien trop belle. A quelques jours de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2019, Renault vient d’annoncer son engagement auprès d’une association dédiée à l’incubation de start-up créées par des femmes, nommée Led by Her. Il s’agit de la fondation du groupe automobile, dont l’objectif est de promouvoir la mobilité durable, qui a répondu à un appel à projets lancé en novembre 2018. Renault est donc devenu l’un des mentors de ce programme pour trois ans d’accompagnement et viendra en soutien, humainement et financièrement, à des femmes qui souhaitent se reconstruire à travers de projets entrepreneuriaux.

« La mission de la Fondation Renault s’inscrit dans le prolongement de Mobilize, la démarche RSE du Groupe en faveur de l’inclusion et de la mobilité durable. La décision de notre comité mécénat de soutenir Led By HER répond à notre souhait de soutenir l’entrepreneuriat comme levier d’inclusion des personnes vulnérables, et de venir en aide aux femmes victimes de discriminations et de violences sexistes », souligne Oliver Faust, directeur de la responsabilité sociale de l'entreprise et de la Fondation Renault.

Le mentorat consistera à créer des journées d’engagement solidaire avec des collaborateurs du groupe ou encore d’organiser des interventions sur la comptabilité, le management et le leadership, mais aussi de contribuer au développement de la plateforme digitale FoundherLab, dans le but de promouvoir le mécénat.