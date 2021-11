Le 1er janvier 2022, le groupe Renault accueillera une nouvelle société en son sein. Baptisée ElectriCity, celle-ci se destine à regrouper trois sites industriels du losange situés dans le Nord et le Pas-de-Calais : l’usine de Douai, qui fabrique actuellement les Renault Espace, Talisman et Scénic, l’usine STA (Société de transmissions automatiques) de Ruitz, qui produit des boîtes de vitesses, ainsi que l’usine Maubeuge Construction Automobile (MCA), entièrement consacrée au Kangoo et ses dérivés utilitaires. Ce projet sera dirigé par Luciano Biondo, ancien directeur de l’usine Toyota de Valenciennes, qui a été récemment nommé directeur industriel du pôle électrique et véhicules utilitaires légers du Nord de la France pour le groupe Renault.

Annoncée le 29 mai 2020, la création de ce Pôle Industriel Nord a été confirmée le 14 janvier 2021 lors de la présentation du plan stratégique Renaulution. Sur le plan industriel, ce dernier affiche « l’ambition de faire des usines Renault des Hauts-de-France la plus importante et la plus compétitive des unités de production de véhicules électriques en Europe », peut-on lire dans un document intitulé “Accord pour l’avenir des sites Renault dans les Hauts-de-France”, signé à Douai le 8 juin 2021 par le constructeur et les syndicats. Le groupe y précise que « pour ce faire, nous devons être capables de produire des véhicules électriques à des prix abordables ». Ainsi, le Losange entend « conserver sa place de leader dans un contexte de forte croissance du marché du véhicule électrique marqué par une concurrence accrue et par le développement de modèles électriques dans toutes les gammes de véhicules par l’ensemble des constructeurs du marché au niveau national ».



D’importantes surcapacités de production

Il faut dire qu’il y avait urgence à trouver un avenir à ces trois usines nordistes du groupe Renault, dont la création remonte au début des années 1970, car leurs volumes de production ont fortement baissé ces dernières années. Depuis 2015, l’usine de Douai fabrique les modèles hauts de gamme Renault (Espace, Scénic, Grand Scénic, Talisman et Talisman Estate), mais leurs volumes de production « n’ont cessé de diminuer d’année en année », peut-on lire dans l’accord du 8 juin, passant de 157 000 unités en 2017 à 51 000 en 2020. Pour 2021, les prévisions de production atteignent à peine 25 000 véhicules alors que le site de Douai « dispose d’une capacité de production de 300 000 véhicules » et comptait 2 708 salariés en CDI au 31 mars 2021. Pourtant, plus de 10 millions de voitures sont sorties de cette usine emblématique du groupe Renault en moins de 50 ans, dont les R5, R11 et Scénic de toutes générations.

Plus compacte que celle de Douai, puisqu’elle s’étend sur une superficie de 83,6 hectares contre 270 ha pour sa voisine du Nord, l’usine de Maubeuge est quant à elle dotée d’une capacité de production de 250 000 véhicules, pour un volume estimé à 110 000 unités en 2021, tandis qu’elle compte 1 663 salariés. L’usine de Ruitz, spécialisée dans la fabrication de boîtes de vitesses et de pièces mécaniques de haute précision, s’étend quant à elle sur une superficie de 45 ha, compte 437 salariés et dispose d’une capacité de 345 000 boîtes de vitesses pour un volume prévisionnel de production de 180 000 unités en 2021. Au total, seulement 135 000 véhicules et 180 000 boîtes de vitesses sortiront donc des lignes de montage de ces trois usines, alors que leur capacité de production cumulée s’élève à 550 000 véhicules et 345 000 boîtes. De quoi inquiéter les 4 808 salariés travaillant au sein de ces sites.



Une situation aggravée par la crise sanitaire et la pénurie de puces

« Compte tenu du contexte de mutation profonde de l’industrie automobile et de résultats commerciaux en décalage par rapport aux attentes fortes des produits développés puis confiés, en fabrication, au sein des trois sites industriels Renault des Hauts-de-France, peut-on lire dans l’accord du 8 juin, ces derniers sont confrontés actuellement à une sous-activité et à une sous-charge de leurs capacités de productions ». Le document précise que cette situation a été « accentuée depuis 2020 par la crise sanitaire », mais aussi par « la pénurie mondiale de composants électroniques ».

Par ailleurs, « au-delà du faible niveau de production » de ces trois sites nordistes, Renault souligne que leur performance économique et leur compétitivité « sont dégradées par les frais et coûts inhérents à leur superficie », que ce soit la taxe foncière, ou encore les dépenses liées à la consommation d’énergie, à l’entretien, la maintenance ou la logistique. Le document indique également que le constructeur a réalisé 420 millions d’euros d’investissements à Douai « pour la gamme 15-40 » (ndlr : l’ancien nom de la plateforme CMF développée par l’Alliance Renault-Nissan), mais aussi 450 millions à Maubeuge pour le projet XFK (véhicules utilitaires), ou encore 135 millions pour la production de la boîte de vitesses DB35 à Ruitz.



Une « mutation progressive »

À Douai, « le département montage a été intégralement modifié » en début d’année pour y implanter une nouvelle ligne de montage « Alliance Standard Line » ainsi que la plate-forme CMF-EV permettant de fabriquer la future Mégane Electric, dont la commercialisation est prévue en mars 2022. Par ailleurs, « une plate-forme CMFB-EV » sera implantée pour produire à Douai « un nouveau véhicule électrique ». Le site de Maubeuge s’est quant à lui « vu confier le projet XFK comportant 5 lots et 9 variantes commercialisés entre 2021 et 2023 autour des marques Renault, Daimler et Nissan », à savoir les Renault Kangoo, Mercedes Citan et Nissan Townstar électriques. De plus, « la direction s’engage au développement et à l’affectation d’un lot 6 dont une version électrique ».

Enfin, la boîte de vitesses DB35 issue de l’usine STA de Ruitz est montée sur tous les modèles E-Tech de la gamme Renault, mais ce site est amené à devenir « un acteur clé de la transition vers le véhicule électrique ». Il fera ainsi « l’objet d’une mutation progressive en terme d’activité », et la 1ère étape lui permettra d’accueillir le bac batterie, « l’un des composants essentiels » du VE. Alors que 700 nouveaux emplois sont envisagés entre 2022 et 2024 « au regard des volumes prévisionnels à horizon 2025 » – qui ne sont toutefois pas précisés même si les syndicats évoquent 400 000 unités par an – notons que Renault mise sur l’utilisation de nouvelles technologies « au service de la performance », ou encore sur une diminution des émissions carbone en partenariat avec EDF. ElectriCity, future vitrine industrielle du groupe Renault en France et en Europe ?



Plus de 10 millions de voitures produites à Douai

Depuis le début de la production en 1974, plus de 10,67 millions de Renault sont sorties des chaînes de montage de l’usine de Douai. En 46 ans, pas moins de 22 modèles y ont été produits. L’histoire a commencé avec les R5 et R14 et se termine – avant la mue vers l’électrique – avec les actuels Espace V, Scénic et Talisman. Si le nombre d’unités produites est passé sous la barre des 100 000 unités en 2019 et des 200 000 en 2008, l’usine de Douai a connu son apogée au milieu des années 2000, avec une production record de 469 510 unités en 2004, essentiellement grâce au Scénic de 2e génération (J84), dont 289 656 ex. sont sortis des lignes de production cette année-là.

Au cumul, c’est le Scénic de 1ère génération (J64) qui a été le plus produit à Douai, soit 2 068 482 unités entre 1995 et 2003. En 2e position, on retrouve la R19 avec 1 860 161 unités assemblées entre 1988 et 1996, suivie du Scénic II (J84) avec 1 236 977 unités entre 2002 et 2009, puis de la R11 avec 934 868 unités entre 1982 et 1988 et de la R14 avec 680 087 unités entre 1975 et 1981. C’est la Fuego qui a été la moins produite à Douai, avec 8 550 unités assemblées en 1980, suivie des Scénic X-Mod (29 807 unités entre 2012 et 2015) et Mégane CC (34 411 unités entre 2009 et 2015).



8 nouveaux modèles Renault made in France d’ici 2025

Dans le cadre d’un accord social pluriannuel (2022-2024), en négociation avec les syndicats, Renault a annoncé en septembre la production de 8 nouveaux véhicules en France d’ici 2025, dont une majorité de modèles 100 % électriques. Le site de Douai produira la Mégane E-Tech Electric, qui sera commercialisée en mars 2022 puis un SUV compact électrique (projet HCB) en 2023, les deux sur la nouvelle plate-forme CMF EV. S’y ajoutera la R5 E-Tech Electric dont la base CMF-B EV et la nouvelle batterie Envision lui permettront de s’afficher à partir de 20 000 €. Un document interne, que nous nous sommes procuré, précise que l’usine de Douai produira aussi leurs dérivés. En l’occurrence la petite Alpine qui reprendra une grande partie de la R5 mais s’en distinguera par des éléments de carrosserie spécifiques (capot, ailes, boucliers) et un moteur de 220 ch.

L’usine de Maubeuge qui produit le nouveau Kangoo (ainsi que les Mercedes Classe T/Citan et le Nissan NV250) se chargera aussi de la version électrique en 2022 et du Grand Kangoo en 2023. Renault évoque aussi un « autre futur véhicule » pour lequel il n’a pas encore décidé s’il sera produit à Douai ou à Maubeuge. Le véhicule en question n’est autre que la future R4 Electric qui sera déclinée en deux versions en 2025 : crossover et fourgonnette. De son côté, l’usine de Sandouville passera à l’électrification avec la version EV du Trafic restylé en 2022. Le constructeur confirme aussi que le site de Batilly produira la nouvelle génération du Master en 2024 ainsi qu’un clone, à savoir le Nissan Interstar.



Les usines du pôle ElectriCity en bref

Usine Douai

Créée en 1970

Activité de carrosserie-montage

Superficie de 270 ha

2 708 salariés en CDI au 31 mars 2021

19 modèles fabriqués depuis l’ouverture

Production actuelle : Scénic 4, Grand Scénic 4, Espace V, Talisman, Talisman Estate

Usine MCA de Maubeuge

Créée en 1971

Activité de carrosserie-montage

Superficie de 83,6 ha

1 663 salariés en CDI au 31 mars 2021

20 modèles fabriqués depuis l’ouverture

Production actuelle : Kangoo 3, Kangoo ZE, Mercedes-Benz Citan, Nissan NV250

Usine STA de Ruitz

Créée en 1971

Activité de mécanique

Superficie de 45 ha, dont 10 ha de bâtiments couverts

437 salariés en CDI au 31 mars 2021

Production actuelle : boîtes de vitesses automatiques

Création de Renault ElectriCity

Effective au 1er janvier 2022

Fabrication de véhicules électriques

Usine de batteries gérée par Envision

700 nouveaux emplois prévus entre 2022 et 2024