Iris Live, du « sur mesure » !

Pouvoir gérer de façon toujours plus fine et plus personnalisée son parc et ses utilisateurs, c’est ce que promettent Iris et Iris Live, lancés par les filiales de Renault dédiées aux flottes.Le premier outil, Iris, est le nouveau portail proposé par Renault Parc Entreprises et DIAC Location. Intégralement personnalisable, il est offert au premier contrat et ouvert jusqu’à 3 ans après échéance du dernier contrat. Iris permet de piloter son parc de véhicules selon son activité.Le client peut suivre en temps réel ses contrats en cours, souscrire de nouvelles options, procéder à une analyse détaillée de son parc, gérer les conducteurs de la flotte et profiter d’informations à jour sur les plans techniques et fiscaux. Accessible sur tous les supports numériques, Iris laisse au client le choix des informations dont il souhaite disposer. Iris Live prolonge et complète ses prestations : il permet de consulter les données spécifiques à chaque véhicule de la flotte (heures d’utilisation, consommation réelle de carburant, kilomètres parcourus, géolocalisation…).Iris Live se base sur la collecte des informations qu’enregistrent les boîtiers télématiques embarqués dans les véhicules. Renault Parc Entreprises, DIAC Location et Overlease proposent trois offres pour Iris Live. L’offre de base,et par véhicule, et permet le suivi de l’activité et de la maintenance de chaque modèle.Pourpermet en plus de sensibiliser chaque utilisateur des véhicules à une conduite plus économe. Enfin, Iet par véhicule d’optimiser la tournée et les trajets de l’ensemble des véhicules qui composent le parc. De quoi serrer au plus près ses coûts globaux de sa flotte d’autos et d’utilitaires d’entreprise.