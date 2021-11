L'argus. Pourquoi avoir créé cette quatrième marque au sein du Groupe Renault ?



Clotilde Delbos, directrice générale de Mobilize. Si je fais un peu d’historique, le mouvement de la mobilité chez Renault a commencé il y a déjà quelques temps avec RCI Bank. Mais, il était un peu dispersé et pas totalement organisé. C’est à travers la banque que nous avons analysé le changement de modèle vis à vis de nos clients. La réflexion était qu’il faut anticiper les nouveaux usages où le client ne va plus acheter un véhicule mais il va le prendre en leasing. À ce moment, Renault a commencé à acheter un certain nombre de filiales et à nouer des partenariats avec des entreprises de Tech principalement (Marcel…).

Avec les changements de management divers et variés, cette activité est sortie de RCI pour aller chez Renault mais elle est restée anecdotique. Luca de Meo est persuadé de ce changement de l’achat à l’usage. En réfléchissant, il y a des injustices car le client achète un véhicule qu’il paie à 100 % et qu’il n’utilise qu’à 10 %. À partir du moment où il y a de la place pour la disruption, il y a de la place pour les nouveaux entrants. Nous sommes arrivés à la conclusion qu’il faut regarder de près ce changement de business model et que l’on prépare Renault à ce que sera demain. Ce qui explique notre ambition assez forte de 20 % de CA d’ici une dizaine d’années. Nous souhaitons aussi faire comprendre en interne comme en externe que nous sommes très sérieux sur le sujet et on veut préparer l’usage de demain.

Le véhicule électrique accélère la mobilité

Ces nouveaux usages de l’automobile ne risquent-ils pas de mettre en péril le business des constructeurs qui vendront moins de voitures ?



Je suis persuadé que nous n’allons pas basculer totalement sur le nouveau modèle. Il y aura toujours des personnes qui voudront acheter leur véhicule et certaines habitent dans des zones où le partage n’est pas viable économiquement pour un opérateur sauf si c’est la ville qui le prend en charge. On ira vers un business-modèle mixte d’autant plus que tous les pays ne vont pas au même rythme. Néanmoins, il y a un danger pour un constructeur automobile de ne pas se préparer parce qu’il y a, de plus en plus, de demandes des usagers sur la mobilité. Pour moi, la question est de préparer l’avenir.

D’ailleurs, le véhicule électrique, qui est principalement vendu en location, accélère le mouvement. Au début de l’aventure électrique, les clients avaient besoin d’être rassurés sur la batterie, la façon dont s’entretient ce type de véhicule plus complexe dont le prix est plus élevé. Le louer plutôt que de l’acquérir de façon définitive était la bonne formule car elle répondait aux inquiétudes des clients notamment sur la facilité de revente en seconde main. Il y avait beaucoup d’appréhension, c’est moins le cas aujourd’hui, mais la location est davantage passée à l’usage.



Depuis le mois de janvier, vous ne proposez plus la batterie des véhicules électriques à la location. Pour quelles raisons ?



Renault s’est aligné sur ses concurrents. On se rend compte que pour le client, deux contrats (un pour la voiture et un pour la batterie), c’est compliqué à gérer. Idem pour nous. C’était simple lorsque Renault vendait peu de véhicules mais maintenant nous en sommes à 340 000. Par conséquent, nous sommes passés sur un schéma plus traditionnel aussi parce qu’il est mieux accepté. À l’époque, on a construit ce modèle pour faire comprendre aux clients que lorsque l’on dissocie les coûts du véhicule et de la batterie, cela le rendait moins cher et que le coût mensuel de la location de la batterie était équivalent à deux pleins de carburant.

Mobilize, la marque de mobilité dans les concessions

Comment allez-vous déployer Mobilize ?



Mobilize est très large puisqu’il concerne aussi bien les véhicules que les services de mobilité et l’énergie. Il y a d’abord les véhicules que l’on conçoit pour l’usage et non plus pour l’achat. L’objectif est de les louer à des opérateurs de mobilité ou à des villes. Nous avons déjà des activités dans la location courte durée avec Renault Mobility dont nous allons accélérer le déploiement avec les concessionnaires. En créant cette quatrième marque, l’objectif est aussi de les inciter à préparer l’avenir notamment avec le développement de la vente en digital. Du côté de Renault, c’est une chance d’avoir les concessionnaires (6 000 en Europe) car, notamment pour notre service d’autopartage Zity, ils servent de base arrière pour recharger les voitures et les réparer. C’est un atout, nous discutons avec eux pour améliorer leur présence dans les centres-villes. On travaille aussi avec les pays pour que chacun s’approprie ces services de mobilité. Les usages de la mobilité sont différents en fonction des pays. Mobilize sera la marque de mobilité dans les concessions.

Et à quelle échéance ?



Mobilize existe déjà via Zity et Renault Mobility, et on continue à déployer l’existant. Avec l’arrivée des nouveaux véhicules (Dacia Spring cette année), on offrira des services supplémentaires. Nous avons aussi prévu le déploiement de Zity dans d’autres villes. L’Europe est notre principal focus au début car nous nous déployons là où le groupe est fort. Nous devons prioriser en raison de nos moyens contraints. Mobilize est un signe de la diversité et de l’avenir de Renault.



Quatre véhicules pour Mobilize

Allez-vous, avec les concessionnaires, implanter des stores au cœur des villes ?



Ce sera au choix des investisseurs. L’idée est d’avoir des pop-up stores et pas un autre showroom car nous vendons des services. Il nous faut un relais puisque ces derniers doivent être proposés à proximité des gares, des centres qui deviendront de plus en plus réservés aux véhicules électriques. Le jour où les villes vont déclarer que les centres sont des zones à 30 km/h, notre EZ-1 sera idéal puisque l’on peut en loger trois sur une place de parking. Notre intérêt est de travailler avec les villes qui essaient d’éviter la congestion, de limiter la pollution et réduire l’empreinte au sol afin de récupérer de l’espace public pour les espaces verts. Si les villes décident d’être opérateurs de mobilité, les concessionnaires peuvent alors servir de base arrière.

Outre la gamme des quatre véhicules, Mobilize prévoit-il des objets de mobilité à deux-roues ?



Ce n’est pas ma préférence. Nous avons énormément de choses à faire avant de s’y intéresser. Toutefois, nous n’avons pas besoin de concevoir des scooters car Renault discute avec d’autres acteurs de la mobilité. Il faut proposer les véhicules mais aussi la tech qui va avec. Nos équipes et les partenaires de la software Republic vont créer une plateforme et voir comment les différents acteurs peuvent se parler.



Vous annoncez une baisse du coût d’utilisation du véhicule électrique grâce à la valorisation des batteries. Par quels biais ?

Avec le recul, on se rend compte que les batteries au bout de dix ans ont plus de valeur que ce que RCI pensait. On envisage désormais 1 000 euros, ce qui n’est pas rien. Il fallait que nous ayons des retours de batteries pour réaliser qu’elles avaient encore de la capacité et qu’il existe des débouchés commerciaux. En seconde vie, elles peuvent être utilisées en stationnaire comme une source d’énergie pour stocker de l’électricité, ce qui est déjà le cas dans nos usines, générée par des panneaux photovoltaïques. Cela permet de lisser les pics de charge du réseau. La troisième étape est le recyclage et la valorisation des métaux rares.



