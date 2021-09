Quel est l’avenir de Renault ? Une bonne partie de la réponse se retrouve désormais dans le plan imaginé par Luca de Meo, « Renaulution », présenté à la mi-janvier 2021. Le directeur général du groupe au losange s’est ainsi engagé dans une vaste restructuration à l'horizon 2025, qui devrait permettre d’atteindre plus de 3 % de marge opérationnelle d’ici à 2023 et au moins 5 % deux ans plus tard.

Renault signe un deuxième exercice négatif consécutif

En attendant, les comptes ne sont pas bons. Par voix de communiqué, Renault a fait état d'une perte nette historique de 8,008 milliards d'euros en 2020 imputable à la baisse de ses ventes sur fond d'épidémie de Covid et aux difficultés de son partenaire Nissan. Notons qu’il s’agit du deuxième exercice consécutif en baisse puisqu’en 2019 le résultat tombait déjà à – 141 millions d’euros. Un net recul enregistré malgré un rebond au second semestre, comme l'a précisé le groupe : « Les résultats du second semestre 2020 (marge opérationnelle de 3,5 % pour le groupe, free cash-flow opérationnel de l’automobile positif) marquent une première étape du redressement du groupe. L’atteinte, dès la première année, de 60 % (contre 30 % annoncés) des objectifs du plan d’économies de 2 milliards d’euros et la mise en œuvre de la nouvelle politique commerciale du plan stratégique “ Renaulution ” sont à l’origine de ces résultats. »

Des ventes et un chiffre d'affaires en nette baisse

Pour autant, les résultats financiers sont difficiles à encaisser : un volume de ventes en net recul de 21,3 % à 2,95 millions de véhicules, ce qui a entraîné une forte régression du chiffre d’affaires de 21,7 %, à 43,5 milliards d’euros. À noter aussi qu’au 31 décembre 2020 les stocks totaux (y compris le réseau indépendant) s’élevaient à 486 000 véhicules, en baisse de plus de 100 000 unités (– 19 %). Ils ont représenté 61 jours de vente contre 68 jours à fin décembre 2019. En 2020, Renault affirme être parvenu à améliorer la rentabilité de ses ventes en limitant les promotions.



La marge opérationnelle s’est établie à – 337 millions d’euros (– 0,8 % du chiffre d’affaires), tandis que le résultat d’exploitation est tombé à – 1 999 millions d’euros en tenant compte d'une hausse de près d’un milliard d’euros des charges liées au redressement de la compétitivité (restructuration et ajustements de valeur d’actifs). Renault a généré un free cash-flow opérationnel de l’automobile négatif à – 4 551 millions d’euros.

Luca de Meo confiant en son plan

Tous ces résultats ont observé un net rebond au cours du second semestre, ce qui a permis de « redresser sa performance », comme le confirme Luca de Meo. Le patron du groupe commente : « Ce résultat est le fruit des efforts de tous, de l’accélération réussie du plan de réduction des coûts fixes et d’une amélioration de notre politique de prix. La priorité est donnée à la profitabilité et à la génération de cash, comme annoncé lors de notre plan stratégique Renaulution. L’année 2021 sera difficile, avec des incertitudes liées aux crises sanitaires, ainsi qu’à l’approvisionnement de composants électroniques. Nous traverserons ces défis collectivement, dans la dynamique de redressement qui est la nôtre depuis l’été dernier. »



