Renault avance très nettement dans l’hydrogène et n’hésite pas à s’entourer de partenaires pour booster ses projets. Le groupe automobile va ainsi créer une coentreprise avec le leader du secteur, l’américain Plug Power, afin d'accélérer sur la technologie et l'approvisionnement en hydrogène de ses futurs véhicules utilitaires légers, ainsi que sur le développement de stations de recharge.

Des systèmes de stockage à hydrogène Faurecia conçus en France

Mais cette première collaboration ne mentionnant pas la conception de réservoirs, Renault a décidé de se rapprocher de Faurecia concernant les systèmes de stockage à hydrogène. C’est donc à partir de 2021 que l’équipementier automobile fournira ces produits, développés et conçus dans son centre d’expertise de Bavans (Doubs), pour équiper une première flotte de VUL.

« En fonction des volumes, l'augmentation de la production sera étendue à une nouvelle usine dédiée aux systèmes de stockage d'hydrogène que Faurecia projette de construire à Allenjoie, en France », est-il précisé dans un communiqué.



Selon Gilles le Borgne, directeur de l'ingénierie du groupe Renault, « cette collaboration sur les réservoirs à hydrogène s'inscrit dans notre stratégie visant à offrir une solution hydrogène prête à être commercialisée sur le marché du véhicule utilitaire léger et à atteindre une part de plus de 30 % de ce marché en forte croissance en Europe. Elle soutient l'ambition que nous partageons avec notre partenaire Plug Power de construire une offre unique sur l’ensemble de la chaîne de valeur de la pile à combustible et de l’hydrogène vert, ainsi que de nouvelles activités génératrices de valeur en France ».



De son côté, Mathias Miedreich, vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility, a ajouté que « la technologie hydrogène pour les véhicules électriques est appelée à prendre une place importante dans le mix de motorisation d'ici à 2030. À ce titre, Faurecia consacre d'importantes ressources pour accélérer son déploiement ».