"L’engagement est historique", selon Uber. Le spécialiste mondial des VTC souhaite convertir au moins la moitié de sa flotte en véhicules électriques en mobilisant 75 millions d’euros d'ici au 31 décembre 2025. Le but étant tout simplement de supprimer au fur et à mesure les véhicules diesels de sa flotte d’ici à 2024.

« La lettre d’intention présentée aujourd’hui s’inscrit dans l’objectif d’Uber de devenir une plateforme de mobilité zéro émission. A la fin de 2021, les usagers seront en mesure de circuler dans un véhicule zéro émission dans les villes représentant 80 % des activités européennes d'Uber. Et d'ici à 2025, 50% des kilomètres parcourus via la plateforme d'Uber dans sept capitales européennes (Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid et Paris) seront effectués à bord de véhicules 100% électriques », a-t-il été précisé dans un communiqué signé de Renault.

Uber a passé avec Renault et Nissan un accord européen

Le groupe automobile français au losange et son partenaire Nissan étudient ensemble des solutions pour électrifier le plus de trajets possible d’Uber en Europe. Un accord vient même d’être signé, mardi 8 septembre 2020, entre les trois entreprises dans le but d’élaborer une offre abordable de VE à destination des chauffeurs de l’application sur les marchés européens, notamment au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et au Portugal. Ce partenariat fait suite à un projet pilote réussi entre Nissan et Uber au Royaume-Uni, précise-t-on.



Le travail commun consiste donc à développer rapidement un écosystème qui simplifiera l’accès aux Renault Zoé et Nissan Leaf ainsi qu’aux futurs véhicules électriques de la gamme des deux constructeurs aux chauffeurs Uber et de lancer des actions conjointes de marketing et de sensibilisation. Notons que la plateforme Uber s'est aussi entendue avec EDF et Power Dot pour faire bénéficier ses chauffeurs de tarifs réduits et/ou de bornes de recharge rapide réservées.

La cagnotte Uber pour les véhicules électriques

Aussi, pour inciter ses chauffeurs à convertir leurs véhicules, Uber va créer une sorte de cagnotte, alimentée par une augmentation des tarifs de 3 centimes par kilomètre au 1er janvier 2021, auxquels la société ajoutera 3 centimes de sa poche. Un chauffeur qui utilise la plateforme 42 heures par semaine pourra ainsi recevoir une aide de 4 500 euros s'il décide d'acheter un véhicule électrique au bout de trois ans, a expliqué Laureline Serieys, responsable des opérations françaises d'Uber. Ce système va remplacer fin 2021 une aide de 1 euro par course versée aux chauffeurs roulant en électrique (plafonnée à 4 000 euros), qui est fort peu utilisée. Au total, Uber estime à 75 millions d'euros le montant de l'aide dont pourront bénéficier les chauffeurs sur cinq ans, la moitié apportée par les clients et l'autre par l'entreprise.



"Cet accord avec Uber est une reconnaissance de notre capacité à conquérir de nouveaux clients et à accompagner les professionnels dans leur transition énergétique. Aujourd'hui, nous capitalisons sur notre avantage concurrentiel : une offre attractive de véhicules électriques qui contribue au déploiement de la mobilité électrique à grande échelle. A cela s’ajoute, le travail en étroite collaboration que nous menons avec les autorités locales depuis plusieurs années pour proposer des solutions aux défis croissants auxquels sont confrontées les villes : transport, décarbonisation et qualité de l'air. Avec ce partenariat, nous unissons nos forces pour accélérer le mouvement", a déclaré Gilles Normand, vice-président véhicules électriques et services de mobilité du groupe Renault.