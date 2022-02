La lutte est âpre entre la Clio et la 208 sur le canal des sociétés. En première position sur ce marché à fin février 2021, la citadine de Peugeot est devancée de quelques unités par la berline compacte de Renault sur le premier trimestre 2021. La Citroën C3 complète le podium. Au total, la marque au lion hisse cinq modèles dans le top 10 du marché aux sociétés, contre quatre pour Renault. Peugeot, dont les immatriculations grimpent de 45,3 %, s’adjuge une part de 30% de ce canal, tandis que la marque au losange y pèse 24,3 % des immatriculations (+2,3 % à fin mars 2021).



Les deux marques françaises représentent ainsi plus de la moitié du segment. Il faut descendre à la 13e place pour trouver la trace du premier modèle provenant d’une marque importée. Il s’agit de la Tesla Model 3, qui se place juste devant la Mercedes-Benz Classe A et la DS7.



À LIRE. Le marché automobile par canal de ventes en mars 2021

Top 10 des voitures neuves les plus vendues aux sociétés Janvier à mars 2021 Rang Modèle Volume %Var 1 Clio V 5 376 +26,1 2 208 II 5 317 +49,3 3 C3 III 4 165 +91,1 4 2008 II 3 941 +205,5 5 3008 II 3 814 +49,9 6 Megane IV 3 664 +31,3 7 5008 II 2 363 +99,1 8 308 II 2 268 +7,2 9 Captur II 2 078 +211,5 10 Twingo III 1 518 +14,7

Peugeot solide leader sur le canal des loueurs de longue durée

Sur le marché des loueurs de longue durée, la domination de Peugeot est impressionnante : deux modèles sur le podium et cinq placés dans le top 10 sur le premier trimestre 2021. Au total, la marque au lion a représenté une part de 27,7 % des immatriculations de voitures sur ce canal, loin devant Renault (11,8 %), et écoulé 18 % de ses modèles auprès de cette cible. La Toyota Yaris est le seul véhicule provenant d’une marque importée à figurer dans ce classement. Au cumul des trois premiers mois, le canal LLD affiche une croissance de 24,1 %, totalisant 55 214 immatriculations, soit une part de 12,5 % du marché automobile hexagonal.