LinkedIn publie ce mercredi 28 avril son classement Top Companies 2021 regroupant les 25 entreprises « offrant les meilleures perspectives de carrière en France », et plusieurs entreprises liées à l’industrie automobile y figurent. Alors que « l’accélération du télétravail, mais aussi l’automatisation et l’essor de l’intelligence artificielle ont transformé notre environnement professionnel et ce que nous attendons des employeurs », peut-on lire sur LinkedIn Actualités, le réseau social professionnel a revu sa méthodologie pour cette cinquième édition.

Mais l’idée consiste toujours à utiliser les données en sa possession pour identifier les entreprises « qui investissent le plus dans la formation et le développement de leurs salariés en France ». Grâce à sa plate-forme Talent Insights ou encore au nombre de messages comptabilisés via LinkedIn Recruiters, le réseau prend ainsi en compte sept critères pour établir son classement, à savoir les possibilités d’évolution, le développement des compétences, la stabilité des carrières, les opportunités externes, les relations nouées au sein de l’entreprise, l’égalité homme-femme, ainsi que la diversité des profils.

Renault, 11e du classement

Alors que le classement français compte une grande majorité d’entreprises tricolores prévoyant un total de 80 000 recrutements cette année, le groupe Renault se classe en 11e position. Comptant 26 800 salariés en France et ayant enclenché une profonde restructuration interne dans le cadre de son plan Renaulution, le constructeur cherche principalement des acheteurs, des commerciaux et des responsables RH. Si Renault souhaite conserver, au moins en partie, le télétravail généralisé pour son personnel administratif, LinkedIn souligne que les bases de données, l’approvisionnement et la logistique sont les principales « compétences en forte croissance » en interne.

Total, 18e du classement

Le pétrolier, qui devrait prochainement se renommer TotalEnergies pour mieux marquer sa transition vers les énergies renouvelables, recrutera 1 600 personnes en 2021, surtout des jeunes diplômés, notamment en alternance et en apprentissage. Chefs de projet, contrôleurs financiers et data scientists sont particulièrement prisés par Total, qui emploie 31 000 salariés en France.

Faurecia, 21e du classement

L’équipementier Faurecia, qui emploie 12 000 personnes en France, recherche des data scientists et des acheteurs, alors que la chaîne d’approvisionnement, les achats et le FMEA (gestion des risques) sont en forte croissance. À noter que Faurecia compte atteindre 30 % de femmes dans ses effectifs d’ici à 2025, notamment pour développer des équipes mixtes afin de mieux prendre en compte les attentes des consommatrices.

NXP Semiconductors, 23e du classement

Alors que l’actuelle pénurie mondiale de semi-conducteurs affecte particulièrement l’industrie automobile, les pays européens souhaitent réinvestir massivement dans cette filière. Une aubaine pour le fabricant NXP Semiconductors, qui emploie 1 100 personnes en France, principalement à Toulouse, Nice et au Havre, et souhaite accélérer sa production.

Stellantis, 24e du classement

Né en 2021 de la fusion entre PSA et FCA, le nouveau groupe Stellantis emploie 22 300 personnes en France. Cherchant en priorité des acheteurs, assistants marketing et assistants RH pour accélérer dans les domaines de la logistique, de la finance et du business planning, Stellantis prévoit notamment de créer jusqu’à 2 000 emplois d’ici à 2030 dans la nouvelle usine basée à Douvrin (Pas-de-Calais), qui sera créée en partenariat avec Total dans le cadre de la coentreprise Automotive Cells Company.