Un peu plus de deux ans après son départ du Nigeria, Renault va y revenir avec un nouveau partenaire : Coscharis Group,via un réseau déjà bien développé. En plus des deux modèles fabriqués aux alentours de Lagos, Renault y adjoindra deux véhicules qui accomplissent aujourd'hui l'essentiel de leurs ventes en Inde et en Amérique latine : les Renault Kwid et Oroch.Selon Renault, les Renault Duster et Logan "seront assemblés dans une usine existante de Coscharis à Lagos à partir d'octobre 2019". Ce site industriel sert aujourd'hui à fabriquer des Ford Ranger pour le marché nigérian.Renault ne cache pas qu'avec "une population de plus de 200 millions d'habitants, le Nigeria est un pays africain stratégique où le groupe Renault va étendre sa présence". Le taux de motorisation y est effectivement faible à l'heure actuelle.Le constructeur n'a pas livré tous les détails concernant la distribution de ses autos. T, et que les premières implantations devraient logiquement être Lagos (la capitale économique) et Abuja, qui est la capitale administrative du pays.Avec cette nouvelle implantation africaine, Renault rejoint PSA, qui dispose lui aussi d'un partenariat avec un industriel pour fabriquer des Peugeot 301 au Nigeria.Tous les détails sont à retrouver sur www.africargus.com