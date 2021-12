La Refactory de Renault à Flins a bel et bien vu le jour le 30 novembre 2021, avec notamment l’inauguration de la Factory VO. Et ce, en grande pompe : 70 journalistes (dont L’argus) ont fait le déplacement pour couvrir cet événement, mais aussi pour suivre les discours des grands patrons du groupe automobile au losange, le président Jean-Dominique Senard et le directeur général Luca de Meo. Rappelons que tous deux annonçaient il y a tout juste un an leurs projets pour la reconversion du site industriel historique des Yvelines, lequel arrêtera d’assemblage les Nissan Micra et Renault Zoe d’ici à 2024.

Un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros en 2025 pour Renault Flins

En cette journée particulière, la direction a donc donné les perspectives : la transformation du site de Flins en une usine dédiée à l’économie circulaire via l’ensemble des nouvelles activités de recyclage (Re-Trofit : reconditionnement des véhicules d’occasion ; Re-Energy : réparation des batteries et stockage stationnaire d’énergie à partir de batteries ; Re-Cycle : recyclage et réemploi de pièces et de matières ; Re-Start : prototypage, impression 3D, reconditionnement de robots et formations professionnelles). Une opération qui devrait générer un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros en 2025 et la création de 3 000 emplois.

Sud Renault doute

Même si ces données tendent vers le positif, le syndicat Sud Renault Guyancourt/Aubevoye préfère rester sur ses gardes et titrer sa dernière lettre : « Renault Flins, une reconversion en trompe l'œil ». « Jean-Dominique Senard et Luca De Meo ont inauguré le 30 novembre les nouveaux ateliers de réparation des véhicules d’occasion de Renault Flins. Mais, derrière les discours triomphalistes, la reconversion du site est loin de fournir autant d’activités et d’emplois qu’il y en a actuellement », avance le syndicat. Notons que 120 personnes travaillent actuellement dans cette nouvelle usine de reconditionnement. « En 2022, Renault prévoit qu’à peine 200 salariés auront rejoint la Factory VO. Le site compte actuellement 4 000 salariés, dont 1 200 intérimaires. On est loin du compte en termes de reclassement », ajoute-t-il. Mais Sud Renault évoque également le projet dans sa totalité et surtout la fin de l’assemblage : « Alors que la fin de vie de la Nissan Micra est prévue pour 2023, et celle de la Renault Zoe en 2024, la baisse des ventes de ces deux modèles risque de ne plus occuper autant de personnes que prévu l’an prochain. L’usine a construit 160 000 voitures en 2019, puis 129 000 en 2020. Et la production devrait encore baisser en 2021. Les salariés enchaînent les périodes chômées. La direction vient également d’annoncer la suppression d’une équipe en 2022 au montage et en tôlerie, en plus de celle de l’équipe de nuit. »



Le syndicat ajoute par ailleurs que le chiffre d'affaires du site dépassait 440 millions d'euros en 2019, preuve que le groupe Renault veut réduire la voilure en ce qui concerne l'activité à Flins. « C’est donc à une perte considérable d’emplois qu’il faut s’attendre, bien loin des propos rassurants et triomphalistes de la direction », s'alarme-t-il. Et d'ajouter : « La Refactory ressemble surtout une opération de communication externe et interne, visant à accompagner la fin d’un site d’assemblage de véhicules ouvert en 1952 et à éviter tout conflit social. Pas sûr que cela fonctionne. Un mouvement de grève a eu lieu la semaine dernière en réaction à la suppression d’une équipe. Un bon début...»



