Le conseil d’administration de Renault a décidé le 18 février 2021, « sur recommandation du comité de la gouvernance et des rémunérations », de proposer à l’assemblée générale des actionnaires du 23 avril 2021 la nomination de deux nouveaux administrateurs indépendants. Il s’agit de Frédéric Mazzella et de Bernard Delpit.

Frédéric Mazzella est le président et fondateur de BlaBlaCar et le coprésident entrepreneur de France Digitale, la plus grande association de start-up en Europe. Blablacar s’est imposé en France comme l’une des principales plates-formes de covoiturage. La société revendique la position de leader mondial dans ce secteur, rassemblant une communauté de 90 millions de conducteurs et passagers dans 22 pays.

Un ex-PSA au conseil d’administration de Renault

« Les nominations de Bernard Delpit et Frédéric Mazzella s’inscrivent dans une nouvelle dynamique. »

Bernard Delpit est directeur général adjoint et directeur financier du groupe Safran. En 2000, il rejoint le groupe PSA Peugeot Citroën , où il exerce à partir de 2001 la fonction de directeur général adjoint de Dong Feng Peugeot Citroën Automobiles en Chine, puis deEn 2007, il rejoint le cabinet du président de la République comme conseiller économique. Il devient en 2009 directeur général adjoint, puis directeur financier du groupe La Poste avant de rejoindre le groupe Crédit Agricole en tant que directeur financier en 2011. Il est directeur financier du groupe Safran depuis 2015 et a été nommé directeur général adjoint en janvier 2021.



Le conseil d’administration a également décidé de proposer le renouvellement pour quatre ans des mandats d’administrateur de Miriem Bensalah Chaqroun, Marie-Annick Darmaillac, Yu Serizawa et Thomas Courbe.



Patrick Thomas a fait part de sa décision de mettre, par anticipation d’une année, son mandat à disposition du conseil dès l’assemblée générale 2021 « dans le but d’accompagner l’évolution du conseil en limitant le nombre de ses membres ». Enfin, le groupe Renault informe que le conseil d’administration soumettra au vote de l’assemblée générale la nomination de Noël Desgrippes, candidat au poste d’administrateur représentant les salariés actionnaires, en remplacement de Benoît Ostertag, dont le mandat arrive à échéance. Noël Desgrippes est actuellement responsable d’une équipe de support technique au sein du site Renault de Lardy. Il détient également le mandat de président du conseil de surveillance du FCPE de Renault France.