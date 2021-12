En finir avec la course au volume et ouvrir une nouvelle ère axée sur la création de valeur et la rentabilité, tels étaient les maîtres mots du plan Renaulution, dévoilé en janvier 2021. Celui-ci est bien en marche. Si le groupe français a renoué avec les bénéfices au cours du premier semestre 2021, ses ventes à l’échelle mondiale sont en repli par rapport à l’an passé et plus encore par rapport à 2019.

Grosse chute en octobre 2021

Sur un marché automobile mondial qui culmine à 65,3 millions de véhicules à fin octobre (+ 8,8 % par rapport à 2020), les ventes de Renault Group s’établissent à 2 219 066 unités, soit un repli de 1,4 % et un déficit de 32 088 véhicules. Sa part de marché n’est plus que de 3,4 % sur la période, contre 3,75 % à la fin du mois d’octobre 2020. Le groupe est pénalisé par ses faibles performances en Chine, avec à peine 18 000 unités écoulées sur dix mois, et par son absence du marché nord-américain. À fin octobre, ses ventes accusent une baisse de 5 % en Europe, qui représente un peu plus de 50 % de son volume mondial (53 % précisément), tandis qu’elles sont en augmentation de 2,8 % à l’international.



Les ventes mondiales de Renault Group affichaient encore une hausse de 2,6 % à fin septembre 2021, à 2,02 millions de véhicules. Sur le seul mois d'octobre 2021, ce dernier a accusé une chute de ses ventes de 30 %, avec seulement 197 134 unités écoulées (soit 3,2 % de part de marché).



À LIRE. Renault malmené par les semi-conducteurs au 3e trimestre 2021