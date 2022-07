L’après-vente chez Renault Group change de mains. Après sept ans au poste de responsable After Sales Parts, Services and Accessoires pour le groupe automobile français, Hakan Dogu se concentre depuis le 1er juillet 2022 entièrement sur sa fonction de CEO Turquie. Il est directement rattaché au grand patron Luca de Meo. Hakan Dogu a été remplacé à cette même date par François Delion, qui devient donc le nouveau directeur après-vente du groupe. Il travaille désormais en étroite collaboration avec Philippe Buros, directeur des services commerciaux.

François Delion chez Renault depuis 2004

Élève de l’école centrale Lyon et de la TU Berlin, cet ingénieur passionné d’automobile est entré chez Renault en 2004 en tant que consultant logistique à la direction logistique pièces, avant de rejoindre les équipes marketing après-vente en 2007. Il a ensuite pris les fonctions de GM après-vente et qualité pour plusieurs marchés européens en 2010, puis a été nommé responsable de la distribution VU en 2012.

À partir de 2014, François Delion s’est établi à Stockholm pour gérer l’après-vente, la qualité et le développement du réseau de la région nordique avant de revenir à Guyancourt en 2017 en tant que directeur commercial après-vente monde. Deux ans plus tard, il fut nommé à la tête de la direction des opérations de Renault Group sur l’ensemble du territoire adriatique (Slovénie, Croatie, Serbie et Balkans) avec un réseau de huit pays et près de 200 collaborateurs au service des ventes des quatre marques Renault, Dacia, Alpine et Nissan.